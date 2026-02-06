На втором этаже торгового центра «Горетовский» уже более года работает выставка экспонатов животных. Несмотря на долгое время, экспозиция по-прежнему привлекает внимание горожан, особенно детей. Однако отношение посетителей к ней остаётся неоднозначным.
Выставка находится рядом с МФЦ, ознакомиться с ней можно бесплатно. В экспозиции представлено около 20 видов животных Африки: антилопа-прыгун, бородавочник обыкновенный, чёрный и белохвостый гну, пятнистая гиена, африканский и чёрный буйвол и другие. Размещены информационные таблички с краткими сведениями об экспонатах.
Часть посетителей, особенно семьи с детьми, положительно отзываются о выставке. Однако у некоторых горожан подобная экспозиция вызывает негативные эмоции: «Неприятно смотреть. Если использовались настоящие шкуры, животных очень жалко. Да и сама идея кажется спорной», — рассказала одна из посетительниц.
По словам сотрудников ТЦ, выставка продолжает пользоваться популярностью. При этом посетители, которые впервые посещают «Горетовский», могут о ней даже не знать — на первом этаже ТЦ отсутствуют указатели и объявления о бесплатной экспозиции.
Выставка работает в часы работы торгового центра — с 8:00 до 23:00. Адрес: Голубое, Тверецкий проезд, 18А