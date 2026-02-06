На втором этаже торгового центра «Горетовский» уже более года работает выставка экспонатов животных. Несмотря на долгое время, экспозиция по-прежнему привлекает внимание горожан, особенно детей. Однако отношение посетителей к ней остаётся неоднозначным.

Выставка находится рядом с МФЦ, ознакомиться с ней можно бесплатно. В экспозиции представлено около 20 видов животных Африки: антилопа-прыгун, бородавочник обыкновенный, чёрный и белохвостый гну, пятнистая гиена, африканский и чёрный буйвол и другие. Размещены информационные таблички с краткими сведениями об экспонатах.