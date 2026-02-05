Уже скоро покупатели квартир на улице Полагушина получат индивидуальные уведомления о готовности и подробные инструкции по получению ключей, сообщили в группе компаний «Стройинновация».

У четырёх корпусов «Ривьеры» адрес — корпус 226А. Всего в ЖК 367 квартир и 143 машиноместа в подземном паркинге. По данным портала «Наш дом», продано 69% квартир.

Ранее дома планировали построить к концу 2026 года, но получилось сделать это на год раньше.