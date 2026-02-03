Отчёт участковых уполномоченных полиции о результатах оперативно-служебной деятельности за 2025 год перед гражданами состоится в течение февраля в разные дни.

Приходите, чтобы не только послушать отчёт, но и задать вопрос по интересующей вас проблеме и сразу получить ответ.

Все встречи проходят в 19:30. Дату встречи смотрите для участкового пункта вашего микрорайона:





— 5 февраля в управе района Крюково (корпус 1444) — участковый пункт в корпусе 1424 (участковый Степанова А.В.)





— 6 февраля в управе района Крюково (корпус 1444) — участковый пункт в корпусе 1820 (участковый Гольнев Д.С.)





— 9 февраля в управе района Старое Крюково (корпус 830) — участковый пункт в корпусе 834Б (участковый Пронин С.О., Полосин И.М., Греков А.В.)





— 9 февраля в управе района Крюково (корпус 1444) — участковый пункт в корпусе 1529 (участковый Гольнев Д.С.)





— 10 февраля в управе района Крюково (корпус 1444) — участковый пункт в корпусе 1455 (участковый Лебедев А.А.)





— 10 февраля в управе района Старое Крюково (корпус 830) — участковый пункт в корпусе 909 (участковые Хапаев О.А., Сисецький А.Г., Лунин Д.Ю.)





— 11 февраля в управе района Савелки (корпус 311) — участковый пункт в корпусе 331 (участковые Финенко А.А., Каргин А.А., Косарин А.А., Балуев В.Е.)





— 11 февраля в управе района Силино (корпус 1123) — участковый пункт в корпусе 1003 (участковый Лунин Д.Ю.)





— 11 февраля в управе района Крюково (корпус 1444) — участковый пункт в корпусе 1639 (участковые Донских И.В., Васильев А.С., Зверяко И.С.)





— 12 февраля в управе района Савелки (корпус 311) — участковый пункт в корпусе 514А (участковые Калачев А.Ю.)





— 12 февраля в управе района Силино (корпус 1123) — участковый пункт в корпусе 1137 (участковые Сисецький А.Г., Греков А.В.)





— 12 февраля в управе района Крюково (корпус 1444) — участковый пункт в корпусе 2010 (участковые Шкурин Я.А., Валиев Т.М.)





— 13 февраля в управе района Силино (корпус 1123) — участковый пункт в корпусе 1208 (участковые Полосин И.М., Бессонов А.В.)





— 13 февраля в управе района Савелки (корпус 311) — участковый пункт в корпусе 602 (участковые Кузьмин И.А., Вазюков А.Е., Воронежский М.М.)





— 17 февраля ГБУ «Талисман» (корпус 223) — участковый пункт в корпусе 331 (участковые Финенко А.А., Балуев В.Е., Косарин А.А., Кузьмин И.А.)





— 18 февраля ГБУ «Талисман» (корпус 223) — участковый пункт в корпусе 119 (участковые Ковалев Д.Р., Алексеев Е.В., Алексеев Е.В., Щавлев А.В.)





— 19 февраля ГБУ «Талисман» (корпус 223) — участковый пункт в корпусе 119(участковые Уралев С.В., Федотов С.В.)