В четверг вечером в 17-м микрорайоне состоится концерт Умки — музыканта и автора песен, известной поклонникам группы «Умка и Броневичок». Ее творчество отзывается слушателям, которым близка живая авторская музыка, рок-н-ролльная традиция и культурный контекст неформальной сцены.

Музыка Умки (Анны Герасимовой) строится на рок-н-ролльной основе и сочетает элементы блюз-рока, психоделического рока и авторской песни. «Умка — это нормальные тексты на понятном языке, то есть в прямом смысле слова это „весело и интересно“», — рассказывает сайт исполнительницы.

Творчество Умки формировалось в среде советских хиппи 1980-х годов и стало частью независимой музыкальной культуры того времени. В 1990-е годы она создала группу «Умка и Броневичок», позже — «Умка и Броневик», с которыми активно гастролировала. Помимо музыкальной деятельности, Умка известна как филолог, литературовед и переводчик американской литературы.

Концерт состоится в четверг, 5 февраля, в 19:30. Место проведения: пивница «Синий гном» (Георгиевский проспект, дом 33, корпус 5 (https://yandex.ru/maps/-/CPAsyLk7)).

Вход свободный, заведение открыто для лиц старше 18 лет.

микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), концерт, рок-музыка, Синий Гном
