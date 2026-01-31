Системе центрального отопления в Москве исполнилось 95 лет — это крупнейшая городская теплосеть в мире 31.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Морозы крепчают, а в квартирах по-прежнему тепло. Кажется, что так было всегда, но первые элементы центрального отопления появились в Москве меньше ста лет назад.

В 1931 году центральное отопление появилось в первых зданиях в центре города: в частности, в Большой и Малый театры, в Центральные и Сандуновские бани, в несколько гостиниц. Для этого от ГЭС-1 на Раушской набережной через Устьинский и Москворецкий мосты были проложены тепловые магистрали протяжённостью всего 6 км.

За 95 лет длина трубопроводов в московской системе теплоснабжения выросла более чем в три тысячи раз — сейчас это около 19 тысяч километров. При этом в Москве один из самых долгих отопительных сезонов среди мировых мегаполисов — в среднем 214 дней.

Москва — крупнейшая в мире городская система централизованного отопления. Это один из городских «скелетов» — как метро или водопровод. Подобный подход применяют в Берлине, Вене, Хельсинки, Стокгольме, Копенгагене и частично Париже. Но в большинстве городов мира отопление либо децентрализовано (котлы, индивидуальные системы), либо фрагментировано (квартальные сети).

У такой модели есть и сильные, и уязвимые стороны. Централизованное отопление позволяет экономить топливо за счёт одновременного производства на ТЭЦ электричества и тепла, а главное — даёт гибкость в долгосрочной перспективе: можно постепенно менять «начинку» системы, модернизируя технологию без переделки отопления в каждом доме. К тому же большие сети обычно надёжнее — за счёт резервирования мощностей и возможности быстро перераспределять тепло. Но за масштаб приходится платить: инфраструктура дорогая, ремонты сложные и заметные для города, а стареющие сети ведут к потерям и авариям. Кроме того, остаётся социальный риск — споры вокруг тарифов и качества услуги, особенно там, где слабый контроль и непрозрачное регулирование.

Метки:
отопление, юбилей
