Морозы крепчают, а в квартирах по-прежнему тепло. Кажется, что так было всегда, но первые элементы центрального отопления появились в Москве меньше ста лет назад.

В 1931 году центральное отопление появилось в первых зданиях в центре города: в частности, в Большой и Малый театры, в Центральные и Сандуновские бани, в несколько гостиниц. Для этого от ГЭС-1 на Раушской набережной через Устьинский и Москворецкий мосты были проложены тепловые магистрали протяжённостью всего 6 км.

За 95 лет длина трубопроводов в московской системе теплоснабжения выросла более чем в три тысячи раз — сейчас это около 19 тысяч километров. При этом в Москве один из самых долгих отопительных сезонов среди мировых мегаполисов — в среднем 214 дней.