В экспозиции более 20 работ молодых и уже состоявшихся художников Зеленограда: пейзажи, городские зарисовки, натюрморты и другие сюжеты, выполненные в техниках масляной пастели, масла, цветной линогравюры, темперы и акварели.
Часть картин посвящена Зеленограду — среди них «Библиотека в 14-м микрорайоне», «Рассвет. Вид на „Атак“», «Закат у префектуры» Ксении Олейник. Есть изображения других городов, в том числе Москвы и Мышкина. А еще зимние праздничные сюжеты Антона Лобова, Дарьи Киселёвой и других художников.
Адрес: библиотека в корпусе 1462, часы работы выставки — с 10:00 до 22:00, вход свободный. Справки по телефону +7-499-717-08-44
А некоторые из этих картин вы найдете на открытках в сувенирной коллекции «Зеленоград.ру». Это не простые открытки — они напечатаны на «умной бумаге» зеленоградской компании ISBC, в которую встроен nfc-чип: отсканировав его телефоном можно прочитать нашу статью о месте, изображенном на картине. Купить такие открытки можно на «Озоне»: https://www.ozon.ru/brand/zelenograd-ru-100492230/