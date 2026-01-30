В экспозиции более 20 работ молодых и уже состоявшихся художников Зеленограда: пейзажи, городские зарисовки, натюрморты и другие сюжеты, выполненные в техниках масляной пастели, масла, цветной линогравюры, темперы и акварели.

Часть картин посвящена Зеленограду — среди них «Библиотека в 14-м микрорайоне», «Рассвет. Вид на „Атак“», «Закат у префектуры» Ксении Олейник. Есть изображения других городов, в том числе Москвы и Мышкина. А еще зимние праздничные сюжеты Антона Лобова, Дарьи Киселёвой и других художников.