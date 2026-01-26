На следующий день после публикации о популярности горки между Центральной площадью и парком Победы, местные коммунальщики привели её в негодность, засыпав песком. Упорство, с которым детей лишают бесплатных зимних развлечений, достойно лучшего применения — ведь уже во вторник по прогнозу пойдет снег, который скроет песок, и с горки опять можно будет кататься.
Иногда ограничиваются установкой предупреждения о запрете катания с горки, как сделали в 10-м микрорайоне (на втором и третьем фото). Но это мало кого останавливает.
Понятно желание чиновников снять с себя ответственность за возможные травмы на стихийных горках. Но с учетом того, что легальных горок в городе совсем мало, а кататься с них довольно скучно, их действия выглядят формальными и неэффективными.
При этом 93% читателей «Зеленоград.ру» считают, что власти должны не запрещать горки, а обустраивать их, обеспечивая безопасность. На этом фоне любопытно вспомнить о планах 2018 года, устроить в парке Победы (в рамках реконструкции на полтора миллиарда) два катка, хоккейную площадку и трассу для тюбинга.
Спросим префектуру, планируют ли в ходе будущих работ обустраивать стихийные горки, делая их легальными и безопасными.