Иногда ограничиваются установкой предупреждения о запрете катания с горки, как сделали в 10-м микрорайоне (на втором и третьем фото). Но это мало кого останавливает.

Понятно желание чиновников снять с себя ответственность за возможные травмы на стихийных горках. Но с учетом того, что легальных горок в городе совсем мало, а кататься с них довольно скучно, их действия выглядят формальными и неэффективными.