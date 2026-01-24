Завод «Р-Опра» в зеленоградской промзоне Алабушево приступил к выпуску препаратов, для которых нужно строгое соблюдение асептики — прежде всего это лекарства для инъекционного введения.

Первым продуктом стал препарат на основе эрибулина — его применяют в терапии рака молочной железы и липосаркомы.

Асептическое (стерильное) производство — это когда препарат делают и разливают так, чтобы в него не попали микроорганизмы и загрязнения. Для этого строят «чистые помещения» с контролируемой средой: воздух подают через высокоэффективную фильтрацию, выстраивают потоки персонала и материалов через шлюзы, постоянно мониторят параметры среды и процесса.

Освоение такого производства в мэрии называют признаком «наукоёмкости и высокотехнологичности». На самом заводе добавляют: стерильное производство расширяет возможности локализации критически важных препаратов и помогает снижать зависимость от внешних поставок.

Асептические участки — один из самых сложных видов фармпроизводства, и наличие таких компетенций повышает значимость зеленоградского фармкластера.

Завод «Р-Опра» открылся в 2023 году: предприятие выпускает препараты для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других социально значимых заболеваний под гарантии закупок со стороны мэрии.

На фоне запуска стерильной линии активисты, добивающиеся прекращения вредных выбросов с мусорного полигона «Нева», начали отдельно апеллировать к тому, что для фармпроизводств важна стабильная и контролируемая среда.