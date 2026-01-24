В воскресенье — юбилейное шоу Стаса Михайлова. В программе — почти три десятка песен: проверенные временем хиты и новые композиции, уже набравшие популярность.
В год 55-летия артист дает концерты в разных городах, выпустил несколько заметных дуэтов (в том числе с Севиль и Люсей Чеботиной), а песни «Знай» и «Она» держатся в чартах стриминговых сервисов и радиостанций.
Стас Михайлов — эстрадный певец и автор песен; работает в жанрах эстрады и «постшансона». Широкую известность ему принесли песни начала-середины 2000-х: одним из первых больших радио-хитов стала «Без тебя». В 2011 году он стал лидером рейтинга «50 главных российских знаменитостей» Forbes.
Концерт пройдет 25 января в 20:00 в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1).
Продолжительность: полтора часа, возрастной рейтинг 6+.
Билеты от 2500 до 15000 рублей еще есть в наличии.
В понедельник — концерт рок-музыканта Вячеслава Бутусова и его группы «Орден Славы», посвященный творчеству знаменитой группы Nautilus Pompilius. Это ретроспективная программа, в которой прозвучат как широко известные, так и редко исполняемые песни, знакомые слушателям нескольких поколений.
Группа «Орден Славы», созданная самим Бутусовым, включает в свой репертуар композиции, которые перекликаются с наследием Nautilus Pompilius, сохраняя рок-дух и эмоциональную глубину оригинальных произведений. Концерт сочетает в себе живое исполнение с элементами современной сценографии и мультимедийного сопровождения, что создает насыщенную атмосферу музыкального вечера.
Вячеслав Бутусов — советский и российский рок-исполнитель, автор, композитор и основатель нескольких музыкальных коллективов, включая легендарный Nautilus Pompilius и нынешний «Орден Славы» — внес значительный вклад в развитие отечественной рок-музыки с конца 1970-х годов.
Мероприятие позволит слушателям лично соприкоснуться с историей русского рока, ощутить звучание живой музыки и вспомнить культовые композиции, которые стали частью культурного ландшафта нескольких поколений.
Концерт пройдет 26 января в 19:30 по адресу: Центральная площадь, д. 1.
Продолжительность: полтора часа, возрастной рейтинг 12+.
Билеты стоимостью от 6000 до 15000 рублей еще есть в наличии.