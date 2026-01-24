В воскресенье — юбилейное шоу Стаса Михайлова. В программе — почти три десятка песен: проверенные временем хиты и новые композиции, уже набравшие популярность.

В год 55-летия артист дает концерты в разных городах, выпустил несколько заметных дуэтов (в том числе с Севиль и Люсей Чеботиной), а песни «Знай» и «Она» держатся в чартах стриминговых сервисов и радиостанций.

Стас Михайлов — эстрадный певец и автор песен; работает в жанрах эстрады и «постшансона». Широкую известность ему принесли песни начала-середины 2000-х: одним из первых больших радио-хитов стала «Без тебя». В 2011 году он стал лидером рейтинга «50 главных российских знаменитостей» Forbes.

Концерт пройдет 25 января в 20:00 в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1).

Продолжительность: полтора часа, возрастной рейтинг 6+.

Билеты от 2500 до 15000 рублей еще есть в наличии.