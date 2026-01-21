Надо отметить, что в этой «Пятёрочке» нет типичных проблем других магазинов сети, когда проходы заставлены палетами, и не хватает персонала для работы в торговом зале. Однако посетители жалуются на нерасчищенный снег и гололёд у входа (на фото). По словам директора, заявку на уборку уже подали.