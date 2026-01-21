В магазине в корпусе 1508 обновят холодильное и IT-оборудование, отремонтируют пол и стены, изменят планировку торгового зала. За счёт новой стены зал станет компактнее и удобнее для навигации. Часть служебного помещения включат в торговую зону, а новая служебная зона будет расположена с противоположной стороны.
После ремонта изменится расположение стеллажей и оборудования. Также обновят зону кафе: помимо кофейного аппарата здесь установят микроволновку. Кроме того, планируется открытие ещё одной зоны кафе — сейчас магазин ищет субарендатора.
«Возможно, появится японская еда, пока этот вопрос обсуждается», — рассказала «Зеленоград.ру» директор магазина.
Подготовка к ремонту начнётся уже в ближайшие дни. Временно уберут зону с молочной продукцией, товары разместят в других частях торгового зала. До 15 февраля магазин продолжит работать в обычном режиме (c 8 до 23 часов) и раньше закрываться не будет. Ремонт планируется завершить 6 марта.
Надо отметить, что в этой «Пятёрочке» нет типичных проблем других магазинов сети, когда проходы заставлены палетами, и не хватает персонала для работы в торговом зале. Однако посетители жалуются на нерасчищенный снег и гололёд у входа (на фото). По словам директора, заявку на уборку уже подали.