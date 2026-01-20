Бесплатное занятие йогой для беременных: поддерживающая практика на любом сроке — 22 января 20.01.2026 ZELENOGRAD.RU

В четверг утром в 17-м микрорайоне будущие мамы могут познакомиться с практикой йоги, адаптированной под изменения тела в ожидании ребёнка. Опытный преподаватель научит базовым инструментам расслабления и дыхания, мягкого и гармоничного укрепления тела, обретения внутреннего равновесия. Практики будут полезными и до, и во время родов, а новые знакомства создадут дополнительный круг поддержки.

Занятие подходит для любого срока беременности и любого уровня физической подготовки и опыта в йоге, просто приходите в удобной вам одежде, говорят организаторы.

Занятие начнется в 11:30 и продлится чуть более часа. На практику приглашает тренер Ишвара Каур и студия «ЙОГА LAB» по адресу: Георгиевский проспект, д. 33А, корп. 4. Встреча бесплатная, но нужно зарегистрироваться. На момент выхода анонса свободны шесть мест.

Во время практики участницы познакомятся с простыми асанами, направленными на снятие напряжения в спине и пояснице, а также с дыхательными техниками, которые могут быть полезны как в повседневной жизни, так и в родах. Практика выстроена так, чтобы укреплять тело без перегрузки, поддерживать подвижность и помогать сохранять внутреннее равновесие. Отдельное внимание уделяется расслаблению и осознанному вниманию к своему состоянию.

Йога для беременных — это отдельное направление, учитывающее физиологические особенности разных триместров. В таких занятиях исключаются резкие движения и сложные позы, а акцент делается на дыхании, мягком вытяжении, работе с тазовой областью и умении расслабляться. Практика помогает выстраивать более чуткий контакт с телом и снижать уровень общего напряжения.

Регулярные занятия подобного формата способствуют развитию телесной осознанности, помогают лучше понимать сигналы своего организма и формируют навыки саморегуляции. Для многих женщин это также возможность почувствовать уверенность в своих физических возможностях и спокойнее относиться к предстоящим изменениям.

На класс можно прийти самостоятельно, а общение с другими будущими мамами создает пространство для поддержки и обмена опытом. Такой формат часто становится отправной точкой для дальнейших разговоров в семье о самочувствии, ожиданиях и заботе о себе в период беременности.

Метки:
микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), йога
