В четверг утром в 17-м микрорайоне будущие мамы могут познакомиться с практикой йоги, адаптированной под изменения тела в ожидании ребёнка. Опытный преподаватель научит базовым инструментам расслабления и дыхания, мягкого и гармоничного укрепления тела, обретения внутреннего равновесия. Практики будут полезными и до, и во время родов, а новые знакомства создадут дополнительный круг поддержки.

Занятие подходит для любого срока беременности и любого уровня физической подготовки и опыта в йоге, просто приходите в удобной вам одежде, говорят организаторы.

Занятие начнется в 11:30 и продлится чуть более часа. На практику приглашает тренер Ишвара Каур и студия «ЙОГА LAB» по адресу: Георгиевский проспект, д. 33А, корп. 4. Встреча бесплатная, но нужно зарегистрироваться. На момент выхода анонса свободны шесть мест.