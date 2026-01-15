Абитуриентам расскажут о направлениях подготовки и правилах приёма в 2026 году.



В программе — тематические мастер-классы «Как НЕ поступить в вуз? 10 типичных ошибок абитуриента» и «ЕГЭ без стресса», встречи с преподавателями, экскурсии по лабораториям и учебным аудиториям, а также знакомство с проектами Передовой инженерной школы МИЭТ.



Запланировано общение с представителями компаний-работодателей и обсуждение карьерных перспектив.



Также для участников проведут квест «Зачислен на один день», на котором можно почувствовать атмосферу зеленоградского университета изнутри



Полная программа мероприятия и регистрация — на сайте open.miet.ru