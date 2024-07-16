В декабре 2023 года МИЭТ стал победителем федерального проекта «Передовые инженерные школы» — совет по грантам под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова поддержал создание Передовой инженерной школы (ПИШ) «Средства проектирования и производства электронной компонентной базы». Всего к 2030 году на базе российских вузов должно быть создано 30 передовых инженерных школ в партнёрстве с высокотехнологичными компаниями и предприятиями — в 2023 году прошли защиты проектов 57 вузов-претендентов, 20 из них, включая МИЭТ, получили поддержку государства. Программа научно-технических проектов передовой инженерной школы согласована со Стратегией развития электронной промышленности и актуальными потребностями отраслевых партнёров.
Появление передовой инженерной школы МИЭТ — важный шаг к достижению технологического суверенитета страны. Миссия ПИШ МИЭТ состоит в ускоренном возрождении системы подготовки кадров для электроники и микроэлектроники — конструкторов технологического оборудования, инженеров-технологов для производства электронной компонентной базы (ЭКБ) и эксплуатации специального технологического оборудования, разработчиков систем автоматизированного проектирования (САПР) электроники и других недостающих отрасли высококвалифицированных специалистов.
Школа должна стать центром тиражирования уникальных практик в подготовке инженерной кадров для флагманских проектов, таких как новые кристальные производства, производства СВЧ электроники и интегральной фотоники, фотошаблонов и др. Ключевыми партнёрами МИЭТа при этом выступят ведущие дизайн-центры, компании разработчики и производители оборудования, фабрики кристального производства. Инициативу университета поддержали 18 профильных компаний-партнёров, которые остро нуждаются в кадрах и новых рабочих инструментах.
«Мы ставим перед собой цель восстановить систему подготовки профильных кадров в привязке к решению актуальных научно-технических проблем отрасли, — рассказывал о задачах ПИШ ректор МИЭТ Владимир Беспалов. — В МИЭТе имеется существенный задел по данным направлениям: действуют научно-учебные центры созданные совместно с вендорами САПР и оборудования, ведется массовая работа по вовлечению школьников в профессию, а также выполняются знаковые НИОКР по заказу Минпромторга России. Однако для достижения цели необходимо создание специализированных программ подготовки и инфраструктуры».
В рамках реализации ПИШ планируется создание шести новых образовательных пространств, технологического полигона для апробации и трансфера результатов, а также новых образовательных программ, с помощью которых передовая инженерная школа МИЭТ подготовит более 4,5 тысяч специалистов и выполнит более 10 значимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
«Наша задача — не только подготовить определённое количество специалистов, которые пойдут работать на предприятия. — Заявил руководитель ПИШ Алексей Переверзев, проректор по инновационному развитию МИЭТ. — Важнейшей задачей я считаю формирование и развитие на базе лабораторий университета, созданных совместно с компаниями-партнёрами, новых коллективов, которые и после окончания грантовой поддержки продолжат работу на благо развития отрасли».
ПИШ МИЭТ — это уникальные возможности:
- Трудоустройство в научно-исследовательские лаборатории во время обучения
- Продвинутые образовательные программы подготовки инженеров
- Обучение на реальных задачах промышленных партнёров
- Международные стажировки на ведущих предприятиях микроэлектроники
- Расширенный доступ к научно-технологической инфраструктуре НИУ МИЭТ
- Приоритетная поддержка инновационных проектов
- Программы по развитию soft skills для инженеров
Ключевыми партнерами ПИШ по совместным проектам в области отечественных САПР микроэлектроники являются Инновационный центр ООО «Альфачип» и АО «Международный научно-технологический центр МИЭТ». В планах — развитие инновационных технологий в разработке САПР, проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, среди которых ключевым станет проект по созданию инструментов отечественных САПР цифровых СБИС и разработка маршрута проектирования цифровых СБИС на их основе. Подходы к развитию инструментов САПР для проектирования цифровых СБИС и кадровые проблемы этого направления Алексей Переверзев осветил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) — главном деловом мероприятии по цифровой экономике в России.
«У нас есть большой пул соисполнителей-контрагентов. Все испытывают проблемы с кадрами: как разработчики САПР, так и будущие потребители — дизайн-центры. Мы предлагаем открыть технологический полигон САПР микроэлектроники, где в максимально комфортных условиях компании могут протестировать новые решения. Мы предоставим удаленный сетевой доступ к САПР, библиотекам и вычислительным ресурсам, обеспечим техническую поддержку и помощь в решении инженерных задач. Действуя в кооперации с дизайн-центрами, мы сможем ускорить внедрение разрабатываемых решений. Новые образовательные программы, созданные в ПИШ МИЭТ, позволят как повышать квалификацию существующих инженеров, учить их пользоваться новыми инструментами, так и готовить кадры для разработчиков САПР, чего в принципе не делали в стране 20-25 лет», — отметил Алексей Переверзев.
Дорожная карта мероприятий Передовой инженерной школы МИЭТ на 2024 год была согласована с более чем 30 компаниями-партнёрами университета на первом заседании Координационного совета «Научно-технический и кадровый потенциал микроэлектроники», которое прошло в расширенном составе в апреле 2024 года. Предприятия-партнёры обязались предоставить университету анализ своих кадровых потребностей для прогнозирования и подготовки высококвалифицированных инженерных кадров и специалистов среднего звена (т.е. получивших среднее профессиональное образование), а также подготовить предложения о возможных формах участия в разработке и реализации образовательных программ.
Началась разработка новых образовательных программ — программы специалитета для подготовки конструкторов для электронного машиностроения, новых магистерских программ, в том числе и для проектировщиков САПР.
«В этом году мы запустим программы повышения квалификации и переподготовки специалистов. Эта возможность касается как ребят, которые учатся в магистратуре, так и выпускников нашего и других университетов. Дополнительное образование — это действенный инструмент, который поможет решить проблему кадрового голода, в частности, в сфере электронного машиностроения. Ждать 4 или 5 лет, пока будущие специалисты освоят основную образовательную программу высшего образования у нас просто нет возможности, поэтому уже сейчас мы реализуем программы переподготовки», — рассказывал Алексей Переверзев, представляя проект передовой инженерной школы МИЭТ на заседании Ассоциации вузов ЭКБ в рамках выставки ExpoElectronica 2024.
В апреле успешно завершился первый 11-дневный курс повышения квалификации ПИШ МИЭТ по программе «Основы работы в системе управления инженерными данными и жизненным циклом изделия», разработанной в МИЭТ совместно с российский разработчик Союз-PLM ООО «Програмсоюз» и при участии АО «ЗНТЦ». Обучение прошли восемь сотрудников предприятий, получив в результате базовые знания и умения для работы в едином информационном пространстве при выполнении НИОКР по разработке электронных средств, а также навыки работы в современной системе управления инженерными данными и жизненным циклом изделия Союз-PLM.
Программой ПИШ предусмотрено регулярное повышение квалификации и переподготовка самих преподавателей и управленческой команды школы, прохождение ими стажировок в ведущих вузах, научных организациях, высокотехнологичных предприятиях отрасли.
В конце мая в МИЭТ состоялась масштабная открытая презентация проекта ПИШ — Ночь передовой инженерной школы в ДК МИЭТ при поддержке Минпромторга России и Минобрнауки России. Были представлены новые образовательные программы магистратуры ПИШ и потенциальные карьерные траектории, участники встречи познакомились с будущими работодателями, получили консультации по вопросам поступления и правилам приема в ПИШ МИЭТ. Мероприятие было ориентировано на студентов бакалавриата или специалитета, которые планируют поступать в магистратуру, абитуриентов и их родителей, тем, кто хочет получить дополнительное инженерное образование, и вообще всех, кто интересуется электроникой. Гостями стали более 300 человек из Зеленограда, Дубны, Твери, Воронежа и Брянска.
Перед гостями Ночи ПИШ выступили руководитель научно-исследовательской лаборатории «СФ-блоки и библиотеки» Александр Силантьев, руководитель лаборатории «Системы автоматизированного проектирования микроэлектроники» и проектов АО «МНТЦ» МИЭТ Андрей Коршунов, зам. начальника научно-исследовательской лаборатории «Системы автоматизированного проектирования микроэлектроники» Дмитрий Булах, представитель научно-исследовательской лаборатории «Электронная литография» и заместитель руководителя Центра разработки технологического оборудования (ЦРТО) АО «ЗНТЦ» Иван Фронтов, представитель научно-исследовательской лаборатории «Системы управления технологическим оборудованием» и зам. ген. директора АО НПП ЭСТО Данил Челапкин. Кроме того, интерактивы и индивидуальные консультации провели на собственных стендах лаборатории «Цифровые и кибер-физические системы», Студии технологического предпринимательства, Центра развития карьеры и Центра социально-гуманитарных компетенций университета.
В этом году в рамках Передовой инженерной школы МИЭТ открывается бюджетный прием на 4 новые программы магистратуры:
- 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, «Вычислительные системы и электронная компонентная база» (МИЭТ и YADRO) — проектирование высокопроизводительных вычислительных систем и их элементов, от сложно-функциональных блоков до законченных систем на кристалле, в том числе на базе открытой микропроцессорной архитектуры RISC-V
- 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, «Программные средства САПР СБИС и систем на кристалле»
- 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств, «Технологическое оборудование для производства изделий микроэлектроники и микросистемной техники» (Институт нано- и микросистемной техники МИЭТ и предприятия-разработчики и производители оборудования электронного машиностроения: НИИ Точного машиностроения, АО «НПП «ЭСТО», ГК «Лазеры и аппаратура», Зеленоградский нанотехнологический центр, Зеленоградский инновационно-технологический центр, НИИ Полупроводникового машиностроения) — с первого дня обучения магистранты станут сотрудниками проектных подразделений предприятий-партнеров или научно-исследовательских лабораторий ПИШ МИЭТ «Электронная литография» и «Технохимическое оборудование».
- 27.04.04 Управление в технических системах, «Проектирование систем управления технологическим оборудованием микроэлектроники»
«Бюджетных мест не так много — всего их в этом году будет 32: от 5 до 10 по каждому из направлений. Мы все-таки говорим про уникальный подход к образованию, создание достаточно независимой элитной образовательной зоны,-- пояснил Алексей Переверзев и рассказал подробнее о специфике каждой из программ. — Программы «Вычислительные системы и электронная компонентная база» и «Программные средства САПР СБИС и систем на кристалле» находятся в направлении информатики и вычислительной техники, обе связаны с созданием средств проектирования компонентной базы. Первая программа направлена на создание библиотек и сложных функциональных блоков, которые в используются в САПРах. В том числе в привязке к возможностям отечественных микроэлектронных производств. По второй — непосредственно готовим разработчиков САПР СБИС. Это основное направление, которым мы будем заниматься, хотя затронем тематику и приборно-технологического моделирования. Программы «Технологическое оборудование для производства изделий микроэлектроники и микросистемной техники» и «Проектирование систем управления технологическим оборудованием микроэлектроники» ближе к направлениям создания технологического оборудования. В первом случае речь идет о конструировании узлов машин и машин в целом, а последняя направлена на создание систем управления».
Своим магистрантам ПИШ предлагает трудоустройство практически с первого дня — на предприятии компании-партнера или в лаборатории МИЭТа: по словам Переверзева, они уже сейчас загружены работой — есть и источники финансирования, и интересные задачи.
Весной МИЭТ в рамках проекта ПИШ запустил также программу просветительских и профориентационных мероприятий для школьников: они отправились на экскурсии в Институт микроприборов и систем управления имени Л.Н. Преснухина совместно с индустриальным партнёром университета компанией YADRO, а также в Институт интегральной электроники имени академика К.А. Валиева, чтобы познакомиться с направлениями подготовки институтов, а затем встретились с представителями самой компании YADRO. Для старшеклассников были организованы еженедельные очные открытые занятия по физике и математике с ведущими преподавателями Института физики и прикладной математики и кафедры высшей математики №1 — с ребятами разбирали сложные задачи ЕГЭ. Также самые эрудированные школьники попробовали свои силы в тематической викторине ПИШ.
С 22 по 26 июля в МИЭТе пройдет следующее мероприятие ПИШ для школьников — Школа проектирования электронной компонентной базы (ЭКБ) (бесплатно, набор завершён). Участие в Школе примут ученики 8-10 класса. Это образовательный курс направлен на знакомство с основами цифровой схемотехники — учащихся познакомят с разработкой цифровых схем с использованием электронных компонентов и макетных плат, в программе также экскурсии на ведущие производства Зеленограда.Успешно завершившие обучение участники получат возможность в новом учебном году пройти «Школу синтеза цифровых схем» МИЭТ и YADRO.
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