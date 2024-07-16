Образовательные пространства

Началась разработка новых образовательных программ — программы специалитета для подготовки конструкторов для электронного машиностроения, новых магистерских программ, в том числе и для проектировщиков САПР.

«В этом году мы запустим программы повышения квалификации и переподготовки специалистов. Эта возможность касается как ребят, которые учатся в магистратуре, так и выпускников нашего и других университетов. Дополнительное образование — это действенный инструмент, который поможет решить проблему кадрового голода, в частности, в сфере электронного машиностроения. Ждать 4 или 5 лет, пока будущие специалисты освоят основную образовательную программу высшего образования у нас просто нет возможности, поэтому уже сейчас мы реализуем программы переподготовки», — рассказывал Алексей Переверзев, представляя проект передовой инженерной школы МИЭТ на заседании Ассоциации вузов ЭКБ в рамках выставки ExpoElectronica 2024.

В апреле успешно завершился первый 11-дневный курс повышения квалификации ПИШ МИЭТ по программе «Основы работы в системе управления инженерными данными и жизненным циклом изделия», разработанной в МИЭТ совместно с российский разработчик Союз-PLM ООО «Програмсоюз» и при участии АО «ЗНТЦ». Обучение прошли восемь сотрудников предприятий, получив в результате базовые знания и умения для работы в едином информационном пространстве при выполнении НИОКР по разработке электронных средств, а также навыки работы в современной системе управления инженерными данными и жизненным циклом изделия Союз-PLM.

Программой ПИШ предусмотрено регулярное повышение квалификации и переподготовка самих преподавателей и управленческой команды школы, прохождение ими стажировок в ведущих вузах, научных организациях, высокотехнологичных предприятиях отрасли.

В конце мая в МИЭТ состоялась масштабная открытая презентация проекта ПИШ — Ночь передовой инженерной школы в ДК МИЭТ при поддержке Минпромторга России и Минобрнауки России. Были представлены новые образовательные программы магистратуры ПИШ и потенциальные карьерные траектории, участники встречи познакомились с будущими работодателями, получили консультации по вопросам поступления и правилам приема в ПИШ МИЭТ. Мероприятие было ориентировано на студентов бакалавриата или специалитета, которые планируют поступать в магистратуру, абитуриентов и их родителей, тем, кто хочет получить дополнительное инженерное образование, и вообще всех, кто интересуется электроникой. Гостями стали более 300 человек из Зеленограда, Дубны, Твери, Воронежа и Брянска.

Перед гостями Ночи ПИШ выступили руководитель научно-исследовательской лаборатории «СФ-блоки и библиотеки» Александр Силантьев, руководитель лаборатории «Системы автоматизированного проектирования микроэлектроники» и проектов АО «МНТЦ» МИЭТ Андрей Коршунов, зам. начальника научно-исследовательской лаборатории «Системы автоматизированного проектирования микроэлектроники» Дмитрий Булах, представитель научно-исследовательской лаборатории «Электронная литография» и заместитель руководителя Центра разработки технологического оборудования (ЦРТО) АО «ЗНТЦ» Иван Фронтов, представитель научно-исследовательской лаборатории «Системы управления технологическим оборудованием» и зам. ген. директора АО НПП ЭСТО Данил Челапкин. Кроме того, интерактивы и индивидуальные консультации провели на собственных стендах лаборатории «Цифровые и кибер-физические системы», Студии технологического предпринимательства, Центра развития карьеры и Центра социально-гуманитарных компетенций университета.