Стройка новой дороги между улицами Лётчицы Тарасовой и 1 Мая почти перекрыла проход пешеходов 13.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Активные работы на участке сейчас не ведутся, но стройплощадка остаётся огороженной. При этом проходы вдоль заборов завалены снегом, а безопасные обходы не организованы.

Со стороны улицы Лётчицы Тарасовой пешеходы пользуются узкой протоптанной тропинкой вдоль проезжей части. Идти по ней тяжело и скользко: ноги проваливаются в снег, люди вынуждены держаться за ограждения, чтобы не падать. Безопасным вариантом остаётся обход строительного участка с противоположной стороны улицы.

Со стороны улицы 1 Мая ситуация такая же: тротуары, по которым можно было бы обойти стройку, также завалены снегом. Чтобы сократить путь, некоторые пешеходы выходят на проезжую часть.

По словам директора субподрядной организации, занимающейся укладкой асфальта и обустройством тротуаров, завершить работы планировали до конца года. Возможно, асфальт не успели уложить до наступления морозов и сильных снегопадов, из-за чего работы были приостановлены и отложены. В паспорте объекта указан срок завершения — 31 мая.

Выясним, когда закончат работы и что сделают сейчас для безопасного прохода вдоль стройки.

Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 19, улица 1 мая, улица лётчицы тарасовой
