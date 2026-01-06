На прежнем месте выставка привлекала внимание прохожих — у стендов часто останавливались, интересуясь историей города и его знаменитостей. Однако часть горожан беспокоилась, что зимой стенды помешают чистить аллею от снега.

Недавно стенды с постерами переехали на пешеходную аллею 8-го микрорайона — сейчас они установлены за корпусом 847. Здесь реакция людей вновь оказалась неоднозначной, теперь из-за малолюдности новой локации.