Передвижная экспозиция, посвященная людям, чьи имена вписаны в историю Зеленограда, появилась осенью на аллее у корпусов 934-936. На стендах — портреты и биографии героев, защищавших Москву и Крюково в годы Великой Отечественной войны, а также архитекторов, строителей, учёных и инженеров, благодаря которым вырос Зеленоград.

На прежнем месте выставка привлекала внимание прохожих — у стендов часто останавливались, интересуясь историей города и его знаменитостей. Однако часть горожан беспокоилась, что зимой стенды помешают чистить аллею от снега.

Недавно стенды с постерами переехали на пешеходную аллею 8-го микрорайона — сейчас они установлены за корпусом 847. Здесь реакция людей вновь оказалась неоднозначной, теперь из-за малолюдности новой локации.

«Лучше бы поставили возле МФЦ или рядом с остановками — пока ждёшь автобус, точно почитаешь и узнаешь что-то новое. А здесь все проходят мимо, да и людей мало», — рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» Светлана и Анжелика.

Впрочем, размещение у корпуса 847 тоже временное. В январе выставку планируют переместить дальше — на Крюковскую площадь, к корпусам 834.

Дальнейшее место размещения стендов будет определено по итогам опроса ВКонтакте, запущенного управой Старое Крюково.

Такой формат — передвижная уличная экспозиция, которая поочерёдно появляется в разных районах, — отсылает к традиции передвижных выставок XIX-XX веков. Их создавали именно для того, чтобы показывать историю, искусство и науку там, где люди живут и ходят каждый день, а не ждать, пока они специально дойдут до музеев или архивов. В этом смысле смена площадок и выбор нового места через опрос — не эксперимент, а использование сложившегося просветительского инструмента, рассчитанного на широкую аудиторию.

