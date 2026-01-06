Как сделать стихийные горки безопасными

Накануне Нового года был утвержден стандарт безопасности тюбинговых горок: он впервые вводит требования к конструкции, параметрам трассы: в частности, к уклону и высоте горок, выкатам и зонам торможения.

Форма горки должна минимизировать вероятность опрокидывания и падения, разворота, изменения направления движения, вылета за пределы склона, столкновения с препятствиями (деревьями, кустарниками, скамейками, валунами). Подобных препятствий не должно быть и в зоне выката. Не допускается пересечение финишной зоны с выкатами других горок, с пешеходными дорожками, с дорогами. Размеры выката должны обеспечивать гарантированную остановку тюбинга без торможения руками и ногами и без столкновения с ограждениями горки.

Горка должна располагаться вдали от линий электропередачи, проезжих дорог и пешеходных дорожек, деревьев, заборов, скамеек, бордюров и объектов с выступами. Место установки заранее должно быть очищено от мусора, растительности и острых предметов на поверхности или выступающих из земли. Если горку планируется использовать по вечерам, то должно быть освещение, которое позволяет видеть людей, как скатывающихся с нее, так и в финишной зоне. Либо должно быть указано, что горка не предназначена для эксплуатации в темное время суток.

Правда, стандарт распространяется на оборудованные объекты, а не на стихийные склоны, и предназначен для применения при проектировании и эксплуатации горок. С другой стороны, он может позволить не просто ликвидировать все стихийные горки, засыпая их песком, как это делают в Зеленограде особенно после происшествий, а рассматривать вопрос об их легализации и безопасной эксплуатации.

«Единые требования к тюбинговым горкам позволяют выстроить целостный подход к обеспечению безопасности. Новый стандарт учитывает особенности эксплуатации такой инфраструктуры, а методы испытаний позволят объективно оценить её соответствие установленным критериям», — отметили в Росстандарте.

«За последние зимы мы часто видели ужасные новости в СМИ о том, как дети насмерть разбиваются, вылетают на автомобильные дороги из-за езды на необорудованных горках под катание на тюбингах. Утверждение ГОСТа на тюбинговые горки — первый шаг к спасению», — сказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.