Девочка упала в речку, катаясь на ватрушке на стихийной горке 06.01.2026 ZELENOGRAD.RU

О происшествии на горке за 17-м микрорайоном рассказал очевидец в одном из родительских чатов.

«Там, где на карте выделено красной линией, на ватрушках кататься опасно — горка заканчивается обрывом в речку», — предупреждает Алексей. Опасная горка находится через дорогу от дома 33Ак3, за автобусной остановкой «Детский сад».

По словам Алексея, девочка на ватрушке съехала к обрыву, упала в речку, ребёнка накрыло ватрушкой — она «полностью ушла в воду», а он вытащил её на берег. «Слава богу, я оказался рядом и помог. Её папа прибежал с вершины горы далеко не сразу».

Как сделать стихийные горки безопасными

Накануне Нового года был утвержден стандарт безопасности тюбинговых горок: он впервые вводит требования к конструкции, параметрам трассы: в частности, к уклону и высоте горок, выкатам и зонам торможения.

Форма горки должна минимизировать вероятность опрокидывания и падения, разворота, изменения направления движения, вылета за пределы склона, столкновения с препятствиями (деревьями, кустарниками, скамейками, валунами). Подобных препятствий не должно быть и в зоне выката. Не допускается пересечение финишной зоны с выкатами других горок, с пешеходными дорожками, с дорогами. Размеры выката должны обеспечивать гарантированную остановку тюбинга без торможения руками и ногами и без столкновения с ограждениями горки.

Горка должна располагаться вдали от линий электропередачи, проезжих дорог и пешеходных дорожек, деревьев, заборов, скамеек, бордюров и объектов с выступами. Место установки заранее должно быть очищено от мусора, растительности и острых предметов на поверхности или выступающих из земли. Если горку планируется использовать по вечерам, то должно быть освещение, которое позволяет видеть людей, как скатывающихся с нее, так и в финишной зоне. Либо должно быть указано, что горка не предназначена для эксплуатации в темное время суток.

Правда, стандарт распространяется на оборудованные объекты, а не на стихийные склоны, и предназначен для применения при проектировании и эксплуатации горок. С другой стороны, он может позволить не просто ликвидировать все стихийные горки, засыпая их песком, как это делают в Зеленограде особенно после происшествий, а рассматривать вопрос об их легализации и безопасной эксплуатации.

«Единые требования к тюбинговым горкам позволяют выстроить целостный подход к обеспечению безопасности. Новый стандарт учитывает особенности эксплуатации такой инфраструктуры, а методы испытаний позволят объективно оценить её соответствие установленным критериям», — отметили в Росстандарте.

«За последние зимы мы часто видели ужасные новости в СМИ о том, как дети насмерть разбиваются, вылетают на автомобильные дороги из-за езды на необорудованных горках под катание на тюбингах. Утверждение ГОСТа на тюбинговые горки — первый шаг к спасению», — сказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Есть ли у зеленоградской администрации планы по легализации существующих стихийных горок, пока неизвестно.

Метки:
происшествия, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), зима, горки
