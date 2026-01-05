Санитарные правила устанавливают температурные требования для помещений железнодорожных вокзалов и транспортно-пересадочных узлов. При температуре наружного воздуха ниже +10 градусов температура в зоне пребывания пассажиров должна составлять не менее 16-20 градусов.

РЖД могут сколько угодно называть вокзал в Крюково «конкорсом» или «крытым пешеходным мостом» — ключевым является не то, как объект назван, а его фактический статус. Если пространство является закрытым помещением транспортного узла, предназначенным для пребывания пассажиров, требования к температурному режиму к нему применяются независимо от того, как объект назван в документации.

О проблеме холода на вокзале в Крюково пассажиры сообщают уже третью зиму подряд. После ввода нового здания полноценное отопление там так и не появилось — ограничились инфракрасными обогревателями, которые, по словам пассажиров, не справляются с задачей. Зимой внутри вокзала бывает так же холодно, как на улице, а рядом с работающими обогревателями иногда идёт снег.

При этом на других новых станциях МЦД теперь ставят полноценное отопление (например, МЦД Щербинка). Очевидно, что при планировании вокзала в Крюково допущена ошибка. Её надо исправить и сделать на вокзале полноценное отопление, чтобы он действительно стал, как говорил мэр Собянин, «дворцом для пассажиров».

Это требование уже письменно поддержало более 800 зеленоградцев. Если вы поддерживаете эту цель, оставьте свою подпись в форме: zelenograd.ru/plus/otoplenie