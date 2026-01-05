«Рассмотрев обращение о несоблюдении температурного режима на транспортно-пересадочном узле МЦД „Крюково“, принято решение об объявлении и направлении предостережения в ОАО „Российские железные дороги“». Обращение в ведомство направил экс-кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Иван Ульянченко.
Предостережение — это мера профилактики, которую применяют, когда есть признаки возможного нарушения, но без установленного факта правонарушения. Оно не предусматривает штрафов, предписаний или обязательных сроков устранения.
После получения предостережения формально РЖД могут ничего не делать — закон не обязывает направлять отчёт или ответ. Однако игнорирование предостережения в случае повторных жалоб или подтверждения нарушений может стать основанием для внеплановой проверки.
Санитарные правила устанавливают температурные требования для помещений железнодорожных вокзалов и транспортно-пересадочных узлов. При температуре наружного воздуха ниже +10 градусов температура в зоне пребывания пассажиров должна составлять не менее 16-20 градусов.
РЖД могут сколько угодно называть вокзал в Крюково «конкорсом» или «крытым пешеходным мостом» — ключевым является не то, как объект назван, а его фактический статус. Если пространство является закрытым помещением транспортного узла, предназначенным для пребывания пассажиров, требования к температурному режиму к нему применяются независимо от того, как объект назван в документации.
О проблеме холода на вокзале в Крюково пассажиры сообщают уже третью зиму подряд. После ввода нового здания полноценное отопление там так и не появилось — ограничились инфракрасными обогревателями, которые, по словам пассажиров, не справляются с задачей. Зимой внутри вокзала бывает так же холодно, как на улице, а рядом с работающими обогревателями иногда идёт снег.
При этом на других новых станциях МЦД теперь ставят полноценное отопление (например, МЦД Щербинка). Очевидно, что при планировании вокзала в Крюково допущена ошибка. Её надо исправить и сделать на вокзале полноценное отопление, чтобы он действительно стал, как говорил мэр Собянин, «дворцом для пассажиров».
