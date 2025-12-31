Хирург Надежда Кузина провела операцию по коррекции брахицефалического синдрома — состояния, характерного для пород с укороченной мордой.

Вмешательство включало ринопластику (расширение дыхательных путей) и Н-палатопластику — коррекцию длины и толщины мягкого нёба с удалением миндалин. После операции состояние собаки заметно улучшилось: дыхание стало свободным, повысилась активность и аппетит. По словам владельцев, Фрося теперь может спать в разных положениях без риска задохнуться.

Пусть в новом году у всех нас откроется второе дыхание — как у Фроси: чтобы хватало сил, энергии и здоровья на всё задуманное.