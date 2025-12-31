Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Французскому бульдогу восстановили дыхание в зеленоградской клинике 31.12.2025 ZELENOGRAD.RU

В городскую ветеринарную клинику обратились владельцы семилетнего французского бульдога Фроси. У собаки наблюдались затруднённое дыхание, постоянное «хрюканье», удушье во сне.

Хирург Надежда Кузина провела операцию по коррекции брахицефалического синдрома — состояния, характерного для пород с укороченной мордой.

Вмешательство включало ринопластику (расширение дыхательных путей) и Н-палатопластику — коррекцию длины и толщины мягкого нёба с удалением миндалин. После операции состояние собаки заметно улучшилось: дыхание стало свободным, повысилась активность и аппетит. По словам владельцев, Фрося теперь может спать в разных положениях без риска задохнуться.

Пусть в новом году у всех нас откроется второе дыхание — как у Фроси: чтобы хватало сил, энергии и здоровья на всё задуманное.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
