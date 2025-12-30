Центры госуслуг «Мои документы» (МФЦ)

31 декабря с 8:00 до 18:00, с 1 по 7 января не работают.

За исключением МФЦ в корпусе 128 — он работает 2 января с 11:00 до 18:00, 3, 4. 5, 6 и 8 января с 10:00 до 18:00.

Дежурный центр будет оказывать услуги только по регистрации рождения (в том числе с одновременным установлением отцовства), смерти, выдаче справки об участии в СВО, а также по предоставлению доступа к порталам gosuslugi.ru и mos.ru.