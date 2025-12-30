31 декабря с 8:00 до 18:00, с 1 по 7 января не работают.
За исключением МФЦ в корпусе 128 — он работает 2 января с 11:00 до 18:00, 3, 4. 5, 6 и 8 января с 10:00 до 18:00.
Дежурный центр будет оказывать услуги только по регистрации рождения (в том числе с одновременным установлением отцовства), смерти, выдаче справки об участии в СВО, а также по предоставлению доступа к порталам gosuslugi.ru и mos.ru.
- Отделение в Савёлкинском проезде: 31 декабря с 9:00 до 16:30. 1 января не работает. Со 2 по 11 января с 10:00 до 16:00.
- Отделения в корпусах 249 и 435 не работают с 31 декабря по 7 января.
- Отделение в корпусе 1106: С 31 декабря по 5 января, а также 7 январе не работает. 6 января с 9:30 до 16:30.
- Отделение в корпусе 834: С 31 декабря по 4 января, а также 7 января не работает. 5 и 6 января с 9:30 до 15:30.
- Отделение в корпусе 1812: 31 декабря до 16:00. 1, 2, 3 и 7 января не работает. 2, 5 и 6 января с 9:30 до 14:30.
- Отделение в корпусе 1640: С 31 декабря по 5 января, а также 7 января не работает. 6 января с 9:30 до 15:00.
Банкоматы доступны круглосуточно.
- Отделения в корпусах 317А, 514, 1006Б, 1106, 1413: 31 декабря до 21:00, 1 января закрыты.
- Отделения в корпусах 426А и 1515: 31 декабря до 20:00, 1 января закрыты.
- Отделения в корпусах 601А и 1629: 31 декабря и 1 января закрыты.
Единая коммунальная диспетчерская: 8-495-539-53-53. Если ситуация не аварийная, её исправления, возможно, придётся ждать до конца праздников.
Круглосуточно, телефоны 101, 102, 103 соответственно. Общий телефон 112.
В Зеленограде можно позвонить сразу в дежурную часть УВД по телефону 8-499-731-08-32 или в дежурные части районных отделов полиции:
- Матушкино и Савелки 8-499-735-52-64 или 8-499-735-55-26
- Силино и Старое Крюково 8-499-731-00-41 или 8-499-731-00-11
- Крюково 8-499-717-46-87 или 8-499-717-46-58
ГИБДД: Дежурная часть 8-499-733-03-44.
В новогодние праздники там никого не будет, кроме дежурных. Если вы не знаете, куда звонить с проблемой, звоните в единую справочную службу мэрии: 8-495-777-77-77. Диспетчер должен разобраться, куда вас переключить для её решения.
Информация дополняется и обновляется. Пишите, если хотите дополнить этот список или если важной информации не хватает.