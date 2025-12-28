Как в новогодние праздники работает транспорт: автобусы, электрички, метро 28.12.2025 ZELENOGRAD.RU

В ночь с 31 декабря на 1 января

  • автобусы 19 и 400 Т будут ходить круглосуточно, бесплатный проезд с 20:00 до 6:00.
  • метро и МЦК круглосуточно
  • электрички МЦД: до 3:00, интервалы ночью обещают не более 15 минут

31 декабря предпоследняя электричка из Крюково уходит в 23:48, последняя в 00:14 1 января. Последние электрички с Ленинградского вокзала уходят в 00:27 и 1:07. 30 декабря электрички ходят по расписанию пятницы, с 31 декабря по 10 января по расписанию субботы

В новогоднюю ночь проезд на наземном транспорта, метро и МЦК бесплатный с 20:00 до 6:00. На МЦД платный.

Информация дополняется и обновляется. Пишите, если хотите дополнить этот список или если важной информации не хватает.

Сохраняйте и делитесь со знакомыми.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, общественный транспорт, новый год
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Как в новогодние праздники работает транспорт: автобусы, электрички, метро Новости
«Ни о чем не жалей, и люби просто так» — певица Валерия выступила в Зеленограде с неожиданным бесплатным концертом Новости
Как в новогодние праздники работают основные магазины Новости
Продолжается последовательный запрет парковок в проездах с улиц во дворы Новости
Письма зеленоградских школьников в зону СВО хранят в блиндаже и перечитывают в тяжелые минуты Новости
Певица Валерия даст сегодня бесплатный концерт в Зеленограде Новости
В кинотеатрах Зеленограда начинается показ «Щелкунчика» Большого театра — той самой рождественской сказки, без которой не бывает Нового года Новости
Главная новость прошедшего дня — в Зеленограде выпало много снега Новости
Подарите коже молодость и сияние, а душе — гармонию Реклама
«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара Новости
Сгорел строительный рынок в Брехово Новости
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Штраф за безбилетный проезд в автобусах планируют поднять до 5000 рублей Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Команда KINGIKRA поздравляет вас с наступающим Новым годом Реклама
В десяти домах Голубого отключили электричество. Авария происходит вторую неделю подряд Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Фильм с Ольгой Бузовой снимали в Менделеево и Ржавках Новости
Елочные базары открылись возле ТЦ «Столица» в 14-м и 23-м микрорайонах Новости
Открыта регистрация на Зеленоградский полумарафон 2026 Новости
Новогодняя открытка в зеленоградском дворе Жизнь
Зеленоградский хоспис просит помощи к Новому году Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Активисты требуют у мэрии перестать возить московский мусор на КПО «Нева» из-за угрозы зеленоградской промышленности Новости
Девушки, вас приглашает салон женской одежды IDEALE (ТЦ «Панфиловский») Реклама
Жители Москвы начали составлять списки подарков для Деда Мороза ещё осенью Реклама
Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Традиционные Рождественские скидки в сети стоматологических клиник «Никор» — с 15 декабря по 15 января -10% на все стоматологические услуги* Реклама
Когда на улице грустная погода, приунывают даже игрушки Новости
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру