В ночь с 31 декабря на 1 января

автобусы 19 и 400 Т будут ходить круглосуточно, бесплатный проезд с 20:00 до 6:00.

метро и МЦК круглосуточно

электрички МЦД: до 3:00, интервалы ночью обещают не более 15 минут

31 декабря предпоследняя электричка из Крюково уходит в 23:48, последняя в 00:14 1 января. Последние электрички с Ленинградского вокзала уходят в 00:27 и 1:07. 30 декабря электрички ходят по расписанию пятницы, с 31 декабря по 10 января по расписанию субботы

В новогоднюю ночь проезд на наземном транспорта, метро и МЦК бесплатный с 20:00 до 6:00. На МЦД платный.

Информация дополняется и обновляется. Пишите, если хотите дополнить этот список или если важной информации не хватает.

Сохраняйте и делитесь со знакомыми.