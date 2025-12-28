В ночь с 31 декабря на 1 января
- автобусы 19 и 400 Т будут ходить круглосуточно, бесплатный проезд с 20:00 до 6:00.
- метро и МЦК круглосуточно
- электрички МЦД: до 3:00, интервалы ночью обещают не более 15 минут
31 декабря предпоследняя электричка из Крюково уходит в 23:48, последняя в 00:14 1 января. Последние электрички с Ленинградского вокзала уходят в 00:27 и 1:07. 30 декабря электрички ходят по расписанию пятницы, с 31 декабря по 10 января по расписанию субботы
В новогоднюю ночь проезд на наземном транспорта, метро и МЦК бесплатный с 20:00 до 6:00. На МЦД платный.
Информация дополняется и обновляется. Пишите, если хотите дополнить этот список или если важной информации не хватает.
Сохраняйте и делитесь со знакомыми.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Ни о чем не жалей, и люби просто так» — певица Валерия выступила в Зеленограде с неожиданным бесплатным концертом Новости
Письма зеленоградских школьников в зону СВО хранят в блиндаже и перечитывают в тяжелые минуты Новости
В кинотеатрах Зеленограда начинается показ «Щелкунчика» Большого театра — той самой рождественской сказки, без которой не бывает Нового года Новости
«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Традиционные Рождественские скидки в сети стоматологических клиник «Никор» — с 15 декабря по 15 января -10% на все стоматологические услуги* Реклама