Большие ёлки установили у обоих входов. Если по всему городу новогодние украшения стали появляться ещё в октябре, то РЖД блюдёт традиции — ёлки нарядили под Новый год.
По всему вокзалу расставили заснеженные ёлки поменьше, украшенные игрушками. На потолке закрепили крупные декоративные элементы, на окна повесили гирлянды. Правда, часть из них почему-то не работает — возможно, некоторые включают только вечером. В прошлом году на станции была фотозона, в этом году от неё отказались.
«Безусловно, всё выглядит красиво, — рассказала пассажир Ирина. — Хорошо бы ещё, чтобы в здании было потеплее, а то долго не налюбуешься. Ни в этом, ни в прошлом году нет отопления».
Действительно, с приходом зимы нескольких обогревателей, установленных в здании вокзала и на платформе, стало катастрофически не хватать. Зеленограду просто не повезло — после фиаско с Крюково, при строительстве новых московских вокзалов уже учитывают, что бывает зима. Желаем РЖД и мэрии Москвы в наступающем году решить эту проблему.