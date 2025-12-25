Но многие прохожие остались равнодушны и даже посмеялись над ней.
«Женщина вышла из корпуса 902 в домашних тапочках и легкой одежде и пошла в направлении магазина, — рассказала в районном чате местная жительница Наталья. — Вокруг было полно народу, но никто её не остановил. Только дворник из корпуса 903 подошел и стал спрашивать, почему она раздетая на улице и куда идет. Я услышала разговор из окна. Женщина дезориентирована, адрес помнит, дворник показал, куда ей надо идти домой. Потом я увидела, что она стоит у подъезда корпуса — ключей при себе нет, зайти не может, код не знает и сильно замерзла. Рука согнута, как после инсульта. Говорит медленно, как вышла и зачем не знает».
Выбежав из дома, Наталья вынесла женщине куртку и стала звать на помощь — откликнулся сосед с первого этажа. Он помог им войти и довел до квартиры — дверь была открыта, ключи висели у двери. Сосед пояснил что у женщины два года назад умер муж, а сын живет отдельно. Оказавшись дома, женщина отказалась от дальнейшей помощи.
Что дальше делать, как найти родственников или привлечь соцслужбы? Наталья попросила совета в чате, а затем позвонила в полицию (112). «Там сказали, если бы я её не отвела, то они приехали бы по моему вызову, вызвали бы скорую, поместили женщину в больницу, нашли родственников и вернули бы её, — поделилась она. — Больше они ничего не делают и ни в какие соцслужбы не сообщают».
Наталью поразило полное равнодушие окружающих.
«Люди чистили машины, мамаши с детишками смеялись и улыбались, прохожие шли мимо. Время почти 12 дня, раздетый человек идёт по улице идет в домашних тапках, замерз, и только дворник-таджик подошел и остановил её. Совсем у людей эмпатии нет», — поделилась она.
Кажется, с пониманием откликнулись только те, кто сам ухаживал за пожилыми родственниками.
Инструкции публикуют, например, Милосердие.ру или «ЛизаАлерт»:
— В первую очередь нужно спросить имя человека, адрес, нет ли с собой мобильного телефона, нет ли при нем записок с домашним адресом или номером кого-то из родственников. Часто близкие, зная об имеющихся у человека проблемах с памятью, кладут бумажки в карманы всей одежды.
— Не принимать на веру отказов от помощи, но и не оказывать ее насильно (брать под руку, куда-то тащить) — действовать деликатно, не пугая, говорить медленно и доброжелательно.
— Можно воспользоваться «островками безопасности» в магазинах «Вкусвилл», супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток», в отделениях «Сбербанка» — их сотрудники проходят специальное обучение и знают, как вести себя в подобных ситуациях.
— Можно проводить или отвезти потерявшегося туда, куда он просит — при этом оставаясь рядом до того момента, как заботу о нем возьмут родственники, друзья или знающие его соседи.
— Если пожилой человек отказывается взаимодействовать — лучше незаметно сфотографировать его и наблюдать за ним. Одновременно вызвать полицию и скорую (номер 112), также можно позвонить на горячую линию «ЛизаАлерт» по телефону 8-800-700-54-52).