Что дальше делать, как найти родственников или привлечь соцслужбы? Наталья попросила совета в чате, а затем позвонила в полицию (112). «Там сказали, если бы я её не отвела, то они приехали бы по моему вызову, вызвали бы скорую, поместили женщину в больницу, нашли родственников и вернули бы её, — поделилась она. — Больше они ничего не делают и ни в какие соцслужбы не сообщают».

Наталью поразило полное равнодушие окружающих.

«Люди чистили машины, мамаши с детишками смеялись и улыбались, прохожие шли мимо. Время почти 12 дня, раздетый человек идёт по улице идет в домашних тапках, замерз, и только дворник-таджик подошел и остановил её. Совсем у людей эмпатии нет», — поделилась она.

Кажется, с пониманием откликнулись только те, кто сам ухаживал за пожилыми родственниками.