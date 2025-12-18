Новые тарифы для населения утвердила мэрия. С 1 января 2026 года тариф на горячее водоснабжение поднимут до 318 рублей за кубометр — всего на 1,7%. Зато с 1 октября — до 378 рублей, сразу на 19%. Предыдущее подорожание горячей воды было в июле этого года — тогда цены поднялись на 15%.

Тарифы на отопление тоже поднимут: с 1 января на 1,7%, а с 1 октября на 11%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало повышение тарифов на коммуналку только с октября 2026 года. Тогда некоторые эксперты связывали это с предстоящими в сентябре выборами депутатов Госдумы. Однако в ноябре правительство РФ выпустило распоряжение о повышении цен дважды: с 1 января и 1 октября.

Ждем соответствующих приказов мэрии по электричеству, холодной воде и канализации. Также с января увеличится квартплата — на 15%.