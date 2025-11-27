С 2026 года новый тариф за содержание общего имущества многоквартирных домов с лифтом и мусоропроводом составит 52,89 за кв.м. общей площади (сейчас 45,99). В домах без мусоропровода — 47,73.

К примеру, за типовую двухкомнатную квартиру в зеленоградском доме только по этой графе ЕПД придется платить больше примерно на 300-500 рублей в месяц. В прошлом году подорожание было ещё сильней: +31%.

Это тариф для собственников, если на общем собрании собственников не принято решение об установлении иного размера платы за содержание жилых помещений (к примеру, свой тариф в некоторых коммерческих новостройках).

Вероятно, в январе стоит ожидать и повышения взносов на капремонт. Повышение тарифов на электричество, отопление, воду и канализацию, которое обычно происходит в июле, в этом году перенесли на октябрь.