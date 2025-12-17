Производство автоклавного газобетона относится к относительно маловредным видам промышленности. В технологическом процессе не применяются токсичные реагенты, основное сырьё — песок, известь, цемент, вода и алюминиевая пудра в малых дозах. Основной этап — твердение материала в автоклавах под давлением и паром. Значимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу такой процесс не предполагает, а отходы производства, как правило, перерабатываются и возвращаются в производственный цикл.

На площадке размещены производственные цеха, лаборатория контроля качества, административные и бытовые помещения, медицинский пункт, а также зоны хранения сырья и готовой продукции. Завод подключён ко всем инженерным сетям, завершается пусконаладка оборудования, после чего предприятие приступит к серийному выпуску продукции.

Предприятие стало первым введённым в эксплуатацию объектом промышленно-строительного комплекса, который строит группа компаний ФСК.

В трёх других зданиях, которые сейчас строятся, будут размещены завод по производству архитектурных стеклопакетов, завод по производству светопрозрачных конструкций и модульных фасадов, а также промышленный технопарк. На заводе бетонных блоков будет работать около ста человек, а на всей площадке планируется задействовать более 800 человек.

