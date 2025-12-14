Когда и почему зимой чаще сбивают пожилых пешеходов 14.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Анализ типичных ситуаций, когда зимой сбивают пожилых пешеходов, провел департамент транспорта.

У пешеходов 60+ пик аварий пришёлся не на вечер (как у других возрастов), а на полдень — около 12:00, это примерно 17% случаев. Ещё один тревожный момент — примерно в 11% случаев человек просто стоял, причём иногда — прямо на дороге и даже не пытался её перейти. Около 25% ДТП произошло из-за перехода в неположенном месте, а примерно 20% наездов случались, когда машина двигалась задним ходом. За январь-февраль 2025 года («прошлая зима») пострадало более ста пожилых пешеходов.

Почему люди выходят на проезжую часть возле остановок

Типичная ситуация: люди, в том числе пожилые, выходят ближе к дороге, «высматривая транспорт». В ЦОДД просят так не делать — вместо этого смотреть прибытие автобуса в приложении «Московский транспорт».

Однако у пожилых людей может не быть доступа к приложению или возможности считать QR-код с расписанием. А вот табло со временем прибытия автобуса есть далеко не у каждой остановки.

Почему для пожилых последствия тяжелее

Согласно исследованиям и рекомендациям по организации движения, отмечаются две вещи. Во-первых, расчёт длительности зеленой фазы у пешеходных светофоров часто завязан на скорость ходьбы, в которую многие пожилые могут не уложиться по времени. По правилам в этом случае водители обязаны подождать, пока пешеход закончит дорогу, однако так происходит не всегда.

Во-вторых, пожилые пешеходы физиологически уязвимее: при столкновениях у них выше риск тяжёлых травм и смертельных исходов по сравнению с более молодыми.

Что важно помнить водителям

Даже днём и на знакомых улицах пожилые пешеходы могут вести себя непредсказуемо: остановиться посреди дороги, сделать шаг назад, выйти «посмотреть, не едет ли автобус».


Особенно внимательно стоит ехать у остановок, во дворах и при движении задним ходом — именно в этих ситуациях ЦОДД фиксирует значительную долю наездов.

Советы самим пожилым

Если вы ждёте автобус, не выходите на проезжую часть, даже если кажется, что так лучше видно. Если нет возможности самостоятельно проверить время прибытия автобуса, попросите помощи у других людей на остановке. Если ваш пожилой родственник редко пользуется смартфоном, имеет смысл один раз показать, как посмотреть прибытие транспорта или как пользоваться QR-кодом на остановке. Иногда этого достаточно, чтобы человек перестал выходить на проезжую часть «на всякий случай».

Во дворах и на парковках не стоит считать себя в безопасности: машины там часто едут задним ходом, а водитель может вас просто не увидеть. И ещё одно простое правило — не начинать переход до зелёного сигнала, даже если дорога кажется пустой.

Метки:
автомобиль, дтп, общественный транспорт, зима, дтп с пешеходами
