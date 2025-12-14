Почему люди выходят на проезжую часть возле остановок

Типичная ситуация: люди, в том числе пожилые, выходят ближе к дороге, «высматривая транспорт». В ЦОДД просят так не делать — вместо этого смотреть прибытие автобуса в приложении «Московский транспорт».

Однако у пожилых людей может не быть доступа к приложению или возможности считать QR-код с расписанием. А вот табло со временем прибытия автобуса есть далеко не у каждой остановки.