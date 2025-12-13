Прошёл месяц после сообщения префектуры о том, что с руководством ТЦ «Зеленоградский» согласован вариант легального въезда на бесплатную парковку. Однако работы не начаты: въезд и выезд со стороны Советской улицы остаются перекрыты ограждениями.
При этом заработала камера, контролирующая нелегальный въезд на парковку с Новокрюковской улицы. Штраф за нарушение — 4500 рублей. Раньше в ЦОДД объяснили, что схема организации движения не меняется, поэтому и оповещать водителей не нужно.
Однако возле нелегального въезда стоит человек в шарфе партии КПРФ и предупреждает водителей о риске получить штраф. Им оказался экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Ульянченко.
«Информации от властей нет, поэтому провожу информирование. К сожалению, большинство автомобилистов не верят — говорят, что парковка есть и она бесплатная. Не понимают, как может быть, что парковка есть, а въезда нет. Другие благодарят за информацию и говорят, что больше не будут приезжать в ТЦ», — рассказал Ульянченко «Зеленоград.ру».
По проекту организации дорожного движения въезд должен быть именно со стороны Советской улицы. На территории сейчас установлены ограждения и размещена зона разгрузки, а пешеходная дорожка проходит таким образом, что движение автомобилей невозможно. Что мешает организовать легальный въезд, непонятно — разговоры об этом идут уже второй год. Администрация ТЦ на запрос «Зеленоград.ру» отвечать отказывается, поэтому спросили префектуру — вернёмся с ответом.
Бесплатная парковка возле ТЦ «Зеленоградский» необходима для работы одного из крупнейших арендаторов — Центра госуслуг «Мои документы». Это федеральный стандарт работы МФЦ. На запрос «Зеленоград.ру» в ГБУ МФЦ ответили только, что рядом есть бесплатные места для инвалидов. Но правила требуют бесплатную парковку возле МФЦ для всех посетителей.