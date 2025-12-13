Прошёл месяц после сообщения префектуры о том, что с руководством ТЦ «Зеленоградский» согласован вариант легального въезда на бесплатную парковку. Однако работы не начаты: въезд и выезд со стороны Советской улицы остаются перекрыты ограждениями.

При этом заработала камера, контролирующая нелегальный въезд на парковку с Новокрюковской улицы. Штраф за нарушение — 4500 рублей. Раньше в ЦОДД объяснили, что схема организации движения не меняется, поэтому и оповещать водителей не нужно.

Однако возле нелегального въезда стоит человек в шарфе партии КПРФ и предупреждает водителей о риске получить штраф. Им оказался экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Ульянченко.