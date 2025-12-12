«В нынешнем году природа сделала всё, чтобы слово „зимний“ осталось только в названии, — поделились организаторы БИМ-марафона. — Плюсовая температура, отсутствие снега и чистые дорожки парка позволили участникам показать высокие результаты!»
По традиции перед началом соревнований участники и организаторы почтили память погибших героев Великой Отечественной войны и защитников Москвы у мемориала «Блиндаж» на входе в лес — именно здесь в декабре 1941 года проходил оборонительный рубеж столицы.
На марафоне собрались участники из 30 городов. Лучшие результаты среди зеленоградских спортсменов показали Сергей Чулков (3:02:20) и Светлана Тарусина (3:38:16). Самыми возрастными участниками марафона, уложившимися в лимит времени, — 63-летняя Марина Иванюшенкова из Зеленограда и 71-летний Владимир Ильин из Краснодара.
Помимо марафона состоялись забеги на 10 км и командная марафонская эстафета из пяти этапов. «Зеленоградские эстафетные команды победили в этом году во всех категориях», — поделилась организатор соревнований Мария Щербакова.
Несоревновательный забег «Москва за нами!» на символические 1941 метров собрал 112 участников — дистанцию можно было пройти даже пешком. Самой пожилой участницей стала 92-летняя Клара Богатова из Подольска.
«Наш 10-километровый забег пробежала 86-летняя зеленоградка Нина Рожкова. Она постоянно участвует в забегах „5 вёрст“, которые проходят каждую субботу. А самый юный участник — 13-летний Семён Антонов из эстафетной команды „Антоновка“: в ней были мама, папа, двое сыновей и бабушка. Конкуренция в беговой семье Антоновых растёт, и дедушка в этом году бежал 10км — Семён подрос и занял его место в эстафете», — рассказывает организатор.
Особую благодарность в проведении БИМ-марафона заслужили волонтёры — ребята из объединений «Волонтёры Зеленограда», «МосВолонтёр», «Молодёжный парламент города Москвы», которые стояли на трассе, помогали на регистрации и в стартовом городке.
Идейным вдохновителем БИМ-марафона 25 лет назад стал зеленоградец Борис Прокопьев, главный редактор журнала «Бег и мы» (отсюда и название марафона — «БИМ»). Долгое время он был главным судьёй марафона, а сейчас постоянно ведёт это мероприятие и тренирует начинающих спортсменов.
Читайте наше интервью с Борисом Прокопьевым в далеком 2007 году: «Марафон — это как жизнь. У меня их было 70»: https://www.zelenograd.ru/doc/read.php?id=254