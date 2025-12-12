Помимо марафона состоялись забеги на 10 км и командная марафонская эстафета из пяти этапов. «Зеленоградские эстафетные команды победили в этом году во всех категориях», — поделилась организатор соревнований Мария Щербакова.

Несоревновательный забег «Москва за нами!» на символические 1941 метров собрал 112 участников — дистанцию можно было пройти даже пешком. Самой пожилой участницей стала 92-летняя Клара Богатова из Подольска.

«Наш 10-километровый забег пробежала 86-летняя зеленоградка Нина Рожкова. Она постоянно участвует в забегах „5 вёрст“, которые проходят каждую субботу. А самый юный участник — 13-летний Семён Антонов из эстафетной команды „Антоновка“: в ней были мама, папа, двое сыновей и бабушка. Конкуренция в беговой семье Антоновых растёт, и дедушка в этом году бежал 10км — Семён подрос и занял его место в эстафете», — рассказывает организатор.