В ночь с воскресенья на понедельник в доме на Берёзовой аллее, 6 сгорел уличный домик для кошек. Конструкция стояла под лестницей у двери технического помещения с электрическим щитом. После пожара обгорела часть стены и лестничной площадки, на месте остались следы копоти и сгоревшего утеплителя. Местный житель, сообщивший об инциденте, надеется, что в момент пожара внутри домика животных не было.
Он рассказал, что домик для кошек стоит здесь уже больше пяти лет: его обустроили соседи, утеплили и поставили под лестничной площадкой. По его словам, всё это время рядом регулярно оставляли здесь корм, сам домик никто не ломал и открытых конфликтов из-за него не возникало.
Попадал ли домик на камеры, неизвестно. Для доступа к городской системе видеонаблюдения нужно позвонить по телефону +7-495-587-00-02 и оставить заявку на сохранение видеоархива, затем обратиться в полицию.
Дом обслуживает «Жилищник» который отвечает, в частности, за состояние испорченного фасада. Обратилась ли управляющая компания в полицию по этому случаю, пока неизвестно.
Умышленный поджог чужого имущества может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от обстоятельств последствий. Если окажется, что в домике были животные и им причинён вред, такие действия могут быть дополнительно квалифицированы как жестокое обращение с животными.
С точки зрения пожарной безопасности размещение горючих материалов под лестницами и рядом с электрощитами считается фактором повышенного риска. Домик и картонные коробки в данном случае находились непосредственно под металлической площадкой у двери технического помещения, а следы копоти на стене и конструкции показывают, что огонь мог распространиться дальше по фасаду.
Тема уличных кошек и домиков для них регулярно становится поводом для конфликтов. Вокруг таких сооружений нередко возникают споры между сторонниками защиты животных и соседями, которых беспокоит санитарное состояние двора или безопасность.