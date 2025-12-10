Домик для бездомных кошек сгорел на Берёзовой аллее: жители просят найти поджигателей 10.12.2025 ZELENOGRAD.RU

В ночь с воскресенья на понедельник в доме на Берёзовой аллее, 6 сгорел уличный домик для кошек. Конструкция стояла под лестницей у двери технического помещения с электрическим щитом. После пожара обгорела часть стены и лестничной площадки, на месте остались следы копоти и сгоревшего утеплителя. Местный житель, сообщивший об инциденте, надеется, что в момент пожара внутри домика животных не было.

Он рассказал, что домик для кошек стоит здесь уже больше пяти лет: его обустроили соседи, утеплили и поставили под лестничной площадкой. По его словам, всё это время рядом регулярно оставляли здесь корм, сам домик никто не ломал и открытых конфликтов из-за него не возникало.

Попадал ли домик на камеры, неизвестно. Для доступа к городской системе видеонаблюдения нужно позвонить по телефону +7-495-587-00-02 и оставить заявку на сохранение видеоархива, затем обратиться в полицию.

Дом обслуживает «Жилищник» который отвечает, в частности, за состояние испорченного фасада. Обратилась ли управляющая компания в полицию по этому случаю, пока неизвестно.

Умышленный поджог чужого имущества может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от обстоятельств последствий. Если окажется, что в домике были животные и им причинён вред, такие действия могут быть дополнительно квалифицированы как жестокое обращение с животными.

С точки зрения пожарной безопасности размещение горючих материалов под лестницами и рядом с электрощитами считается фактором повышенного риска. Домик и картонные коробки в данном случае находились непосредственно под металлической площадкой у двери технического помещения, а следы копоти на стене и конструкции показывают, что огонь мог распространиться дальше по фасаду.

Тема уличных кошек и домиков для них регулярно становится поводом для конфликтов. Вокруг таких сооружений нередко возникают споры между сторонниками защиты животных и соседями, которых беспокоит санитарное состояние двора или безопасность.

Новости 4-го микрорайона

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
происшествия, благотворительность, поджог, березовая аллея
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Роскошную ёлку установили на Центральной площади возле ДК Новости
Готов понтонный пирс с купелью на Школьном озере Новости
Новая инициатива об объединении с Москвой запущена в Подмосковье Новости
Оплата по биометрии заработала на всех турникетах станций метро и МЦК Новости
Аптека сети «Здравсити» открылась на Георгиевском проспекте Новости
Первую «Парту героя» в память о погибшем выпускнике открыли в зеленоградской школе Новости
Большую школу построят в ЖК «Новый Зеленоград» на Кутузовском шоссе Новости
Моноспектакль по пушкинской «Метели» на знаменитую музыку Свиридова — Культурный центр «Зеленоград», 14 декабря Новости
Интерактивное театрализованное представление «Приёмная Деда Мороза» — для детей от 2 до 5 лет приглашает в атмосферу традиций русской зимы. Реклама
История МИЭТа: 60 лет, которые изменили Зеленоград Истории
Новые терминалы для покупки билетов установили на вокзале Крюково Новости
Строительство промышленного технопарка началось на въезде в Зеленоград Новости
Решетчатые площадки для мусорных баков ставят в Зеленограде Новости
Каток с искусственным льдом работает у корпуса 1131 Новости
Благотворительная акция помощи котикам пройдет в ТЦ «Столица» 13 декабря Афиша
Продолжительность жизни москвичей «приблизилась к 80 годам» — Собянин объяснил, какие задачи это ставит перед городом Новости
Акции декабря: протоколы красоты и скидки на процедуры в центре «Квезаль» Реклама
Ученик зеленоградской школы прошел отбор и станет участником экспедиции в Африку Новости
Новый музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ» открылся в Москве Афиша
Детский Баскетбольный клуб «Апельсин» ведет набор девочек и мальчиков 2017—2019 год рождения в группу спортивной подготовки! Реклама
Проект благоустройства Чёрного озера понравился большинству читателей «Зеленоград.ру». Но есть нюанс — и альтернативное предложение Новости
Платеж за капитальный ремонт вырастет на три рубля с квадратного метра Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Центр фотоники открыли в Зеленограде для производства фотонных чипов. В него планируют набрать двести человек Новости
На городском пруду смонтировали два пирса Новости
Только 3 дня скидки до -90% в оптиках Lokamed Реклама
Три года жительница 8-го микрорайона добивалась нормальной горячей воды. Помогло только официальное заявление: после него в подвале переварили трубы Новости
Дорожные знаки нового образца начали ставить в Зеленограде Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
«Тропических ливней» и периодов аномальной жары будет всё больше Новости
Опасные срезы металла обнаружила наша читательница на временных трубах вдоль Центрального проспекта Новости
Auto-XL — сервис, которому доверяют сложные случаи Реклама
Открыт новый съезд с Ленинградки: он упростит путь к Шереметьево и разгрузит шоссе Новости
Стало известно, как может выглядеть новый зеленоградский район на Кутузовском шоссе Новости
Концерт группы «Белый Орёл» 12+ Реклама
Зеленоградские школы начали регистрировать каналы в мессенджере «Макс» Новости
«Возьмите метлу и пойдите во двор» — Собянин защищает мигрантов, ссылаясь на сокращение преступлений Новости
Перед Новым годом Азия делает подарки — цены на авто снизились! Новости
Заболеваемость гриппом продолжает расти после резкого скачка в ноябре. Но эпидемии нет, а основной штамм переносится легко Новости
Каток по новому московскому стандарту открылся в Зеленограде. Здесь непривычный для дворовых площадок уровень комфорта Новости
Цифровая зрелость бизнеса: каждая вторая компания выбирает телеком в качестве партнёра Реклама
Алкомаркеты в новостройках могут запретить: законопроект внесли в Госдуму Новости
Новые московские автобусы от метро «Беломорская» и «Планерная» начнут ходить в область Новости
«Зимняя сказка для кожи»: как принцессе стать Королевой в клинике EsteMedika Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру