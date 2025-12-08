На первом этаже вокзала со стороны Нового города появились семь новых терминалов. Теперь билеты можно приобрести у входа и сразу идти к турникетам, минуя аппараты на втором этаже.

Однако поблизости нет указателей на новую зону продаж, поэтому многие проходят мимо, не зная о появившейся зоне продаж.

«Всегда хотелось, чтобы терминалы появились на первом и как можно больше. Оказывается, они уже есть, а я и не знала. Сделали бы какую-нибудь вывеску. И ждём, когда пополнение „Тройки“ уже заработает», — рассказала Анастасия.

Новое оборудование компактнее, выполнено в сером цвете и выглядит современно, но один из терминалов уже не работает. Рядом также установили информационное табло с расписанием электричек и пункт аренды зарядок для телефона «Бери заряд».