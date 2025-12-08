На территории технопарка площадью 21 тысяча кв. м разместят производственный корпус с административно-бытовой частью, контрольно-пропускной пункт, парковки, площадки для погрузки и разгрузки. В нем будет работать около 270 человек, а во всём комплексе — свыше 800 человек.

В трёх других строящихся зданиях будут размещены завод газобетонных блоков, предприятие по выпуску внедорожных жилых кемперов (домов на колёсах), а также производство светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства и сантехнических модулей для жилых домов. Точные сроки строительства всего комплекса неизвестны.