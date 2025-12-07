Сотни жалоб на воняющий мусорный полигон рядом с Зеленоградом отправили на «горячую линию» Путину. Вы тоже можете присоединиться 07.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Жители Зеленограда и Солнечногорского округа массово отправляют обращения о работе комплекса по обработке отходов КПО «Нева» на «горячую линию» президенту России. В чате инициативной группы «КПО воняет» публикуют скриншоты сообщений в боты программы «Итоги года с Владимиром Путиным» — их уже больше трёхсот.

Активисты объясняют, что цель акции — привлечь внимание к жалобам на постоянный запах свалочного газа и риски для здоровья людей и окружающей среды. В одном из типичных обращений говорится, что «вонь от КПО „Нева“ не даёт людям жить нормально более чем в 10 километрах от комплекса», а в периоды интенсивных выбросов жители жалуются на тошноту, резь в глазах и головные боли. В других сообщениях ситуацию называют «экологической катастрофой» и просят «рекультивировать свалку и перенести её из плотной жилой застройки».

Активисты подчёркивают, что каждый формулирует текст обращения сам, но главное — упомянуть КПО «Нева», угрозу чистому воздуху и здоровью людей и потребовать решения проблемы. По мнению участников инициативной группы, обращения, поступающие на линию, сначала «читает» искусственный интеллект, поэтому в текстах рекомендуют использовать так называемые слова-маркеры: «экологическая катастрофа», «угроза жизни», «свалочные газы», «сероводород», «рост социальной напряженности», упоминание КПО «Нева» и Солнечногорского района. Активисты подчеркивают, что важен не объём письма, а чёткая фиксация проблемы: «Важно, чтобы нас там услышали».

КПО «Нева» расположено в Солнечногорском районе, в десяти километрах от Зеленограда. Жители близлежащих посёлков уже несколько лет жалуются на резкий запах и на работу комплекса в целом, а в последнее время запах регулярно долетает до Зеленограда.

По информации инициативной группы, оператор КПО планирует досрочно — на четыре года раньше изначальных сроков — открыть вторую карту захоронения отходов, что, по мнению активистов, это может увеличить объёмы выбросов. Отдельные претензии связаны с планами утилизации свалочного газа путём сжигания: по мнению жителей, такие установки не решат проблему запаха и создадут новые экологические риски.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдёт 19 декабря. Вопросы и обращения принимаются заранее и в день эфира. Инициативная группа призывает всех, кто чувствует запах свалки в Зеленограде и окрестностях, направить свой вопрос президенту. Отдельно отмечается, что подробные материалы о КПО «Нева» уже находятся у администрации президента и в судах, а сейчас задача жителей — показать масштаб проблемы.

Отправить обращение можно несколькими способами. Сообщение принимают через сайт программы «Москва — Путину», по смс на короткий номер 04040, по телефону 8-800-200-40-40 (в начале разговора нужно назвать ФИО и регион), через официальные сообщества moskvaputinu вконтакте, одноклассниках или максе.

