С 1 января 2026 года взнос на капремонт в Москве составит 32,63 рубля с одного квадратного метра общей площади. Это минимальный размер взноса, установленный мэрией — может быть больше, если так решили собственники дома. Постановление о повышении платежа за капремонт подписал мэр Собянин.

Сейчас мы платим 29,66 — то есть платеж увеличится на 10%. Этот рост меньше, чем в прошлом году, когда платеж за капремонт вырос на 16% (или на четыре рубля с квадратного метра). Всего же с момента ввода платы за капремонт в 2015-м году размер взносов увеличился больше чем в два раза (сначала было 15 рублей).

Взносы поступают в московский фонд капитального ремонта (если собственники не решили иначе) и расходуются оттуда в соответствие с планами, которые утверждают чиновники. Виды и сроки работ по капремонту вашего дома, вы можете на сайте repair.mos.ru.

Также с января на 15% увеличится плата за «содержание жилых помещений»