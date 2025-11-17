Адреса для капремонта и замены лифтов сформировал московский Фонд капитального ремонта. Как показала практика, этот список может меняться. Представляем планы на сегодняшний день — адреса и виды работ.
- Корпуса 423, 425, 427, 428, 429: ремонт канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, крыши, подвала.
- Корпус 445: восстановительный ремонт подъездов
- Корпус 449: ремонт фасада
- Корпуса 801, 802, 803, 813: ремонт фасада и крыши
- Корпус 1015: ремонт стояков теплоснабжения
- Корпус 1103, 1131, 1132: ремонт канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, подвала.
- Корпус 1403: ремонт фасада
- Корпус 1414, 1450: ремонт канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, крыши, подвала (только 1450)
- Корпус 1471: ремонт фасада (замена окон)
- Корпус 1521: ремонт канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, крыши.
Эти работы уже прошли через тендеры, определены подрядчики. Работы начнутся весной (март-апрель-май). Но в списках фонда капремонта есть и другие корпуса — возможно, конкурсы по ним еще не объявлены. Так, в планах еще остается ремонт крыши в корпусах 1402, 1422, 1441, 1449, 1451, 1459, 1607, 1614, 1623, а также капремонт горячего водоснабжения и отопления в корпусе 1121.
корпуса 105, 158, 160, 161, 162, 357, 358, 469, Березовая аллея, дома 1, 2, 3, 501, 503, 512, 513, 516, 518, 526, 624, 627, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 801, 807, 808, 810, 812, 833, 840, 901, 902, 903, 908, 917, 904, 905, 906, 918, 919, 920, 921, 922, 924, 929, 1130, 1539, 1804А, 1804Б.
Если ваш дом есть в списке, и в нём уже недавно уже меняли лифты — значит, будут менять в соседних подъездах. Есть и другая практика: например, ставят новый пассажирский лифт, а через два-три года меняют в том же подъезде грузовой.
Точные адреса и сроки начала работ определятся после проведения тендеров. Последовательность проведения работ такая: замена дверей и оборудования шахты, замена оборудования машинного помещения, замена кабины, противовеса и подвески. Затем начинаются пусконаладочные работы и приёмка с участием Ростехнадзора.