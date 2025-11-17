Замена лифтов

корпуса 105, 158, 160, 161, 162, 357, 358, 469, Березовая аллея, дома 1, 2, 3, 501, 503, 512, 513, 516, 518, 526, 624, 627, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 801, 807, 808, 810, 812, 833, 840, 901, 902, 903, 908, 917, 904, 905, 906, 918, 919, 920, 921, 922, 924, 929, 1130, 1539, 1804А, 1804Б.

Если ваш дом есть в списке, и в нём уже недавно уже меняли лифты — значит, будут менять в соседних подъездах. Есть и другая практика: например, ставят новый пассажирский лифт, а через два-три года меняют в том же подъезде грузовой.

Точные адреса и сроки начала работ определятся после проведения тендеров. Последовательность проведения работ такая: замена дверей и оборудования шахты, замена оборудования машинного помещения, замена кабины, противовеса и подвески. Затем начинаются пусконаладочные работы и приёмка с участием Ростехнадзора.