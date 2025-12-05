«Инженер мне прямо сказал, что я всё придумываю. Что, мол, когда они приходят, у меня всегда всё отлично. Даже ссылался на бабушку из 10-го подъезда, у которой вода наоборот слишком горячая», — рассказывает жительница.

Ситуация доходила до абсурда: температура могла держаться низкой несколько дней, но за десять минут до прихода инженера внезапно становилась нормальной.

«Ощущение было, что я схожу с ума. Либо что-то подкручивают, когда идут ко мне. Я тогда даже лабораторный термометр купила — он показывал 42 градуса вместо минимальных 60. Но доказать это слесарям было невозможно», — говорит она.

Решение пришло только после официального письменного заявления в «Жилищник». Она написала его 26 ноября, а уже 1 декабря сотрудники «Жилищника» «выполнили работы по переварке трубы горячего водоснабжения в подвальном помещении».

Причину объяснили так: при прошлых ремонтных работах, примерно в 2013 году, была неправильно сделана разводка горячей воды, это приводило к нарушению циркуляции, охлаждению стояка и нестабильной температуре в квартирах.

«Теперь температура каждый день держится 67-72 градуса. Это уже норма. Три дня подряд измеряю — одинаково».