Горячая вода была еле тёплая, а обращения в «Жилищник» ни к чему не приводили. Как только она оставляла заявку, температура воды неожиданно «налаживалась».
"Приходит слесарь — вода кипяток, полотенцесушитель раскалён. Он говорит: «Ничего не трогал». А за два часа до этого я не могла даже помыть руки нормальной горячей водой", — вспоминает она, а слесари утверждали, что проблема «надуманная».
«Инженер мне прямо сказал, что я всё придумываю. Что, мол, когда они приходят, у меня всегда всё отлично. Даже ссылался на бабушку из 10-го подъезда, у которой вода наоборот слишком горячая», — рассказывает жительница.
Ситуация доходила до абсурда: температура могла держаться низкой несколько дней, но за десять минут до прихода инженера внезапно становилась нормальной.
«Ощущение было, что я схожу с ума. Либо что-то подкручивают, когда идут ко мне. Я тогда даже лабораторный термометр купила — он показывал 42 градуса вместо минимальных 60. Но доказать это слесарям было невозможно», — говорит она.
Решение пришло только после официального письменного заявления в «Жилищник». Она написала его 26 ноября, а уже 1 декабря сотрудники «Жилищника» «выполнили работы по переварке трубы горячего водоснабжения в подвальном помещении».
Причину объяснили так: при прошлых ремонтных работах, примерно в 2013 году, была неправильно сделана разводка горячей воды, это приводило к нарушению циркуляции, охлаждению стояка и нестабильной температуре в квартирах.
«Теперь температура каждый день держится 67-72 градуса. Это уже норма. Три дня подряд измеряю — одинаково».
Вывод простой: звонки и просьбы не работают. Нужно писать письменную жалобу, по которой нужно давать письменный ответ и за который кто-то несёт ответственность, дело наконец-то двигается.
?Отправить официальное обращение в «Жилищник» вы можете через форму обратной связи https://gbuzelenograd.ru/feedback/
Если и это не поможет, обращайтесь в Жилищную инспекцию: https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=20197090