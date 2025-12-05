Три года жительница 8-го микрорайона добивалась нормальной горячей воды. Помогло только официальное заявление: после него в подвале переварили трубы 05.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Горячая вода была еле тёплая, а обращения в «Жилищник» ни к чему не приводили. Как только она оставляла заявку, температура воды неожиданно «налаживалась».

"Приходит слесарь — вода кипяток, полотенцесушитель раскалён. Он говорит: «Ничего не трогал». А за два часа до этого я не могла даже помыть руки нормальной горячей водой", — вспоминает она, а слесари утверждали, что проблема «надуманная».

«Инженер мне прямо сказал, что я всё придумываю. Что, мол, когда они приходят, у меня всегда всё отлично. Даже ссылался на бабушку из 10-го подъезда, у которой вода наоборот слишком горячая», — рассказывает жительница.

Ситуация доходила до абсурда: температура могла держаться низкой несколько дней, но за десять минут до прихода инженера внезапно становилась нормальной.

«Ощущение было, что я схожу с ума. Либо что-то подкручивают, когда идут ко мне. Я тогда даже лабораторный термометр купила — он показывал 42 градуса вместо минимальных 60. Но доказать это слесарям было невозможно», — говорит она.

Решение пришло только после официального письменного заявления в «Жилищник». Она написала его 26 ноября, а уже 1 декабря сотрудники «Жилищника» «выполнили работы по переварке трубы горячего водоснабжения в подвальном помещении».

Причину объяснили так: при прошлых ремонтных работах, примерно в 2013 году, была неправильно сделана разводка горячей воды, это приводило к нарушению циркуляции, охлаждению стояка и нестабильной температуре в квартирах.

«Теперь температура каждый день держится 67-72 градуса. Это уже норма. Три дня подряд измеряю — одинаково».

Вывод простой: звонки и просьбы не работают. Нужно писать письменную жалобу, по которой нужно давать письменный ответ и за который кто-то несёт ответственность, дело наконец-то двигается.

?Отправить официальное обращение в «Жилищник» вы можете через форму обратной связи https://gbuzelenograd.ru/feedback/

Если и это не поможет, обращайтесь в Жилищную инспекцию: https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=20197090

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 8, жилищник, инспекции
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Открыт новый съезд с Ленинградки: он упростит путь к Шереметьево и разгрузит шоссе Новости
Стало известно, как может выглядеть новый зеленоградский район на Кутузовском шоссе Новости
Концерт группы «Белый Орёл» 12+ Реклама
Зеленоградские школы начали регистрировать каналы в мессенджере «Макс» Новости
«Возьмите метлу и пойдите во двор» — Собянин защищает мигрантов, ссылаясь на сокращение преступлений Новости
Перед Новым годом Азия делает подарки — цены на авто снизились! Новости
Заболеваемость гриппом продолжает расти после резкого скачка в ноябре. Но эпидемии нет, а основной штамм переносится легко Новости
Каток по новому московскому стандарту открылся в Зеленограде. Здесь непривычный для дворовых площадок уровень комфорта Новости
Цифровая зрелость бизнеса: каждая вторая компания выбирает телеком в качестве партнёра Реклама
Алкомаркеты в новостройках могут запретить: законопроект внесли в Госдуму Новости
Новые московские автобусы от метро «Беломорская» и «Планерная» начнут ходить в область Новости
«Зимняя сказка для кожи»: как принцессе стать Королевой в клинике EsteMedika Реклама
Призывники и мобилизованные из Москвы, заключившие контракт, получат почти два миллиона Новости
Выставка-пристройство животных из зеленоградского приюта — 14 декабря Афиша
Подозреваемых в нелегальной миграции задержали в Андреевке и Голубом. В рейде участвовали дружинники Новости
Фермерское мясо и продукты с бесплатной доставкой по Зеленограду и области Реклама
Починку пополнения карты «Тройка» на вокзале в Крюково отложили до конца года Новости
Машина врезалась в автобусную остановку на улице Каменка Новости
Акция в Vagplus Зеленоград! Реклама
Открылся каток с искусственным льдом на Солнечной аллее Новости
Движение на первом участке дублёра Пятницкого шоссе откроют до конца года Новости
Хиты легендарной группы «Сектор Газа» в исполнении группы Jawa — 13 декабря в ДК МИЭТ Реклама
«Вечный огонь». Как прах Неизвестного солдата из Зеленограда оказался у Кремлёвской стены Истории
Общественные обсуждения по изменениям градостроительной документации отменили в Московской области. Это может ускорить застройку Новости
5 января в Зеленограде пройдет спектакль «Парфюмер» Реклама
90 лет исполнилось жительнице Зеленограда Анне Травлеевой Новости
Сеть кофеен Ruma’s направит часть выручки от кофе на помощь бездомным животным Новости
Весь декабрь -20% на все услуги — в Мультистудии маникюра и эстетического ухода (корпус 1841) Реклама
Елку, приготовленную для украшения подъезда, унёс неизвестный похититель Новости
На брошенную детскую машинку в Андреевке вызвали полицию Новости
«Суперкач»: тренажёрный зал, который похудел зеленоградцев на три тонны Реклама
Активисты раскритиковали технологию «устранения запахов» на мусорном полигоне под Зеленоградом: от сжигания газа может стать только хуже Новости
Продуктовый магазин «Ермолино» открылся в 20-м микрорайоне Новости
Сауна 233:взрыв эмоций Хватит мечтать об отдыхе. Пора действовать. Реклама
Елочные базары откроются 20 декабря по трём адресам Новости
Ролик о нашем городе победил во всероссийском конкурсе благодаря поддержке читателей «Зеленоград.ру» Новости
В Зеленограде открылась новая кофейня «Бон Бон» формата to go Реклама
Бесплатное обучение катанию на коньках для детей и взрослых начинается в Зеленограде Афиша
Карманник ранил пассажира в зеленоградском автобусе при попытке вернуть украденный телефон. Что делать в случае ограбления? Новости
Школа философии приглашает на лекции и практические занятия в декабре Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру