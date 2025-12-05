AutoDostavka собрала для вас подборку автомобилей, которые всё ещё можно привезти из Кореи, Китая или Японии по выгодным условиям
— Полный пакет документов
— Проверка и договор
— Доставка «под ключ»
Москва, ул. Барклая, 8, павильон 267/1, 2 этаж
+7-926-668-84-88
Все лучшие варианты в канале — Autodostavka
Заболеваемость гриппом продолжает расти после резкого скачка в ноябре. Но эпидемии нет, а основной штамм переносится легко Новости
Каток по новому московскому стандарту открылся в Зеленограде. Здесь непривычный для дворовых площадок уровень комфорта Новости
Подозреваемых в нелегальной миграции задержали в Андреевке и Голубом. В рейде участвовали дружинники Новости
Общественные обсуждения по изменениям градостроительной документации отменили в Московской области. Это может ускорить застройку Новости
Весь декабрь -20% на все услуги — в Мультистудии маникюра и эстетического ухода (корпус 1841) Реклама
Активисты раскритиковали технологию «устранения запахов» на мусорном полигоне под Зеленоградом: от сжигания газа может стать только хуже Новости
Ролик о нашем городе победил во всероссийском конкурсе благодаря поддержке читателей «Зеленоград.ру» Новости
Карманник ранил пассажира в зеленоградском автобусе при попытке вернуть украденный телефон. Что делать в случае ограбления? Новости
Как может выглядеть территория возле Чёрного озера после запланированного на следующий год благоустройства Новости
5 декабря группа «Воскресение» выступит в КЦ «Зеленоград» в рамках тура «Первый акустический тур» Реклама