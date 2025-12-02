Префектура утвердила три точки продаж живых елей:
- площадь Юности (между улицей Злобина и «Электроном»)
- у ТЦ «Ольга» на Панфиловском проспекте (корпус 1104)
- у корпуса 1640
В прошлом году ели дополнительно продавали у фудмола «Станция» на Крюковской площади, у ТЦ «Столица» и ТЦ «Грин». Эти площадки не вошли в городской список, но торговые центры могут открыть продажу самостоятельно.
По данным опроса «Зеленоград.ру», живые новогодние деревья выбирают только 10% читателей, а на улице покупает ёлки лишь половина из них. У большинства (74%) дома стоит искусственная, остальные вовсе обходятся без ёлки.
