В прошлом году ели дополнительно продавали у фудмола «Станция» на Крюковской площади, у ТЦ «Столица» и ТЦ «Грин». Эти площадки не вошли в городской список, но торговые центры могут открыть продажу самостоятельно.

По данным опроса «Зеленоград.ру», живые новогодние деревья выбирают только 10% читателей, а на улице покупает ёлки лишь половина из них. У большинства (74%) дома стоит искусственная, остальные вовсе обходятся без ёлки.