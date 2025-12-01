За вокзал отвечает РЖД, но в компании ограничились лишь небольшим количеством инфракрасных обогревателей на вокзале — они не помогают: прямо рядом с работающими обогревателями внутри здания вокзала порой идёт снег.

«На вокзале также холодно, как и в прошлом году. Из-за сырости ощущается даже холоднее, чем на улице. Разве что, ветра нет. Даже работники кафе в куртках и шапках», — говорят пассажиры.

Теперь, похоже, поломались и обогреватели, которые установили на платформе — над лавками. Они должны включаться, когда на лавку сядет человек, но этого не происходит.

«Пассажиры подходят к лавочкам под обогреватель, он не включается и люди уходят, так как холодно сидеть», — рассказала «Зеленоград.ру» одна из пассажирок.