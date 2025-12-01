Это происходит уже третью зиму — новый вокзал построили без отопления, потому что по документам он проходит как крытый пешеходный мост.
За вокзал отвечает РЖД, но в компании ограничились лишь небольшим количеством инфракрасных обогревателей на вокзале — они не помогают: прямо рядом с работающими обогревателями внутри здания вокзала порой идёт снег.
«На вокзале также холодно, как и в прошлом году. Из-за сырости ощущается даже холоднее, чем на улице. Разве что, ветра нет. Даже работники кафе в куртках и шапках», — говорят пассажиры.
Теперь, похоже, поломались и обогреватели, которые установили на платформе — над лавками. Они должны включаться, когда на лавку сядет человек, но этого не происходит.
«Пассажиры подходят к лавочкам под обогреватель, он не включается и люди уходят, так как холодно сидеть», — рассказала «Зеленоград.ру» одна из пассажирок.
При этом на других новых станциях МЦД теперь ставят полноценное отопление (например, МЦД Щербинка). Очевидно, что при планировании вокзала в Крюково допущена ошибка. Её надо исправить и сделать на вокзале полноценное отопление, чтобы он действительно стал, как говорил мэр Собянин, «дворцом для пассажиров».
Это требование поддержало более 500 зеленоградцев. Если вы поддерживаете эту цель — оставьте свою подпись в форме: zelenograd.ru/plus/otoplenie (https://zelenograd.ru/plus/otoplenie)