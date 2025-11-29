«Сейчас помещение закрыто на замок и опечатано, — рассказал представитель префектуры. — Провели беседу с сотрудником о недопустимости подобных случаев и объяснили, что в мусорной камере запрещено хранить транспортные средства, личные вещи и другие посторонние предметы».

В чем смысл опечатывания помещения, если из него нужно ежедневно вывозить мусор, и от которого есть ключи у сотрудника «Жилищника», непонятно.

Жители утверждают, что это происходит не первый раз. «Они всё лето там тусовались, ощущение, что живут в техкомнатах», — написал один из них.

Других интересует, кто оплатит потраченную воду, — они уверены, что деньги спишут на общедомовые нужды: «Припишут в вашу воду пару лишних кубов и попробуй докажи обратное».

Некоторые обращают внимание, что курьеры и сотрудники «Жилищника» — одни и те же люди, указывая на то, что курьеры работают «в куртках Жилищника».

Новости 6-го микрорайона