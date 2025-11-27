Советы депутатов всех зеленоградских районов на заседаниях в ноябре рассмотрели некие обращения департамента транспорта Москвы.

Достоверно известно, что в двух районах — Савёлки и Силино — в обращении шла речь об организации зоны платного парковочного пространства. В других районах депутатам удалось не проболтаться, но одновременность и схожий формат обсуждения позволяют предположить, что во всех случаях рассматривалось однотипное обращение, связанное именно с расширением платной парковки.

Обсуждение везде прошло примерно по одному сценарию и заняло несколько минут. Решение везде принято единогласно (на фото). Где именно запланировали новые платные парковки —неизвестно.

Одна из депутатов района Силино задала вопрос о резидентном разрешении: его смогут оформить только жители домов первой линии или все жители района? В ответ представитель департамента транспорта пообещал, что резидентное разрешение смогут оформить все жители района, что расходится с прошлой практикой.

Депутат района Крюково спросила о льготных условиях парковки возле поликлиник и других социальных объектов. Представитель департамента ответил, что по запросу местных властей могут ввести специальный тариф, — несколько часов бесплатной парковки.

Появление первых платных парковок в Зеленограде предварялось такими же полусекретными заседаниями депутатов.

Мы не нашли открытый документ или заявление чиновников Москвы или Зеленограда о планах расширения зоны платных парковок на 2026 год. Спросили департамент транспорта об этих планах, вернемся с ответом.