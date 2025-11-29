Житель корпуса 1519 около полугода не передавал данные водосчетчиков, потому что у них истек срок поверки. «Жилищник» первые три месяца рассчитывал плату по среднемесячным показаниям, а затем стал выставлять счета с повышающим коэффициентом — и превышающим существующие нормативы потребления воды. Перерасчета собственник добился только через Мосжилинспекцию.



По данным инспекции, мужчина требовал перерасчета за воду с июня по август этого года. Видимо, он не оспаривал начисления по средним показаниям счетчиков (за предыдущие полгода), поскольку данные приборов учета не передавал. Возмущение вызвали последующие счета по нормативам потребления — слишком большие суммы. «Жилищник» отказался выполнить перерасчет.

Но в жилинспекции заявление рассмотрели и выяснили, что «объемы водоотведения, принятые к расчету платы на одного человека, превышают объем, определенных как сумма нормативов потребления холодной и горячей воды». Специалисты сослались на пункт 42 Правил предоставления коммунальных услуг в части расчета платы за водоотведение при отсутствии счетчика. Там сказано: «…рассчитывается, исходя из суммы объемов холодной и горячей воды, предоставленных в жилом помещении за расчетный период, определенных по показаниям приборов учета холодной и горячей воды, а при отсутствии одного из приборов учета — исходя из норматива потребления коммунальной услуги соответственно по холодному или горячему водоснабжению».

Если в квартире технически возможна установка счетчиков, но они не работают (или жильцы не передают показания), то плата рассчитывается по формуле, учитывающей количество постоянно или временно проживающих в квартире, норматив потребления конкретной коммунальной услуги и её тариф, плюс повышающий коэффициент. Всего собственник переплатил за три месяца 12,5 тысяч рублей — получается, в месяц ему насчитывали за воду по 4 с лишним тысячи. Сейчас «Жилищник» отчитался перед жилинспекцией, что сделал перерасчет жителю. А собственник поверил счетчики и теперь передает показания.

Если у вас возникли сомнения в начислениях за коммуналку, обратитесь в «Жилищник» через форму обратной связи или по телефону. А если это не поможет — в жилищную инспекцию через их сайт mos.ru/mgi.