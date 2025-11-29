Зеленоградец переплатил 12 тысяч за воду по неправильным счетам «Жилищника» 29.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Житель корпуса 1519 около полугода не передавал данные водосчетчиков, потому что у них истек срок поверки. «Жилищник» первые три месяца рассчитывал плату по среднемесячным показаниям, а затем стал выставлять счета с повышающим коэффициентом — и превышающим существующие нормативы потребления воды. Перерасчета собственник добился только через Мосжилинспекцию.

По данным инспекции, мужчина требовал перерасчета за воду с июня по август этого года. Видимо, он не оспаривал начисления по средним показаниям счетчиков (за предыдущие полгода), поскольку данные приборов учета не передавал. Возмущение вызвали последующие счета по нормативам потребления — слишком большие суммы. «Жилищник» отказался выполнить перерасчет.

Но в жилинспекции заявление рассмотрели и выяснили, что «объемы водоотведения, принятые к расчету платы на одного человека, превышают объем, определенных как сумма нормативов потребления холодной и горячей воды». Специалисты сослались на пункт 42 Правил предоставления коммунальных услуг в части расчета платы за водоотведение при отсутствии счетчика. Там сказано: «…рассчитывается, исходя из суммы объемов холодной и горячей воды, предоставленных в жилом помещении за расчетный период, определенных по показаниям приборов учета холодной и горячей воды, а при отсутствии одного из приборов учета — исходя из норматива потребления коммунальной услуги соответственно по холодному или горячему водоснабжению».

Если в квартире технически возможна установка счетчиков, но они не работают (или жильцы не передают показания), то плата рассчитывается по формуле, учитывающей количество постоянно или временно проживающих в квартире, норматив потребления конкретной коммунальной услуги и её тариф, плюс повышающий коэффициент. Всего собственник переплатил за три месяца 12,5 тысяч рублей — получается, в месяц ему насчитывали за воду по 4 с лишним тысячи. Сейчас «Жилищник» отчитался перед жилинспекцией, что сделал перерасчет жителю. А собственник поверил счетчики и теперь передает показания.

Если у вас возникли сомнения в начислениях за коммуналку, обратитесь в «Жилищник» через форму обратной связи или по телефону. А если это не поможет — в жилищную инспекцию через их сайт mos.ru/mgi.

Читайте также
Где сделать поверку счетчиков воды — заплатить поменьше и не попасть на мошенников
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жкх, коммунальные платежи, тарифы на жку, квартплата, жилищник, коммунальные платежи, платёжные квитанции
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Платную парковку планируют расширять по всему Зеленограду Депутаты уже одобрили Новости
Спектакль «Моя жена — лгунья. Наше время» Реклама
Курьер на электровелосипеде сбил ребенка и скрылся. Она попала в больницу, а водителя нашли Новости
Специализированный магазин детских колясок и автокресел открылся в ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе Новости
МегаФон усилил мобильный интернет в Можайском округе Реклама
Плата за «содержание жилых помещений» с января увеличится на 15% Новости
Велополосы могут сделать на зеленоградских дорогах Новости
БК «Апельсин» приглашает на новую тренировочную площадку! Реклама
Спортсмены старшего возраста из Зеленограда завоевали медали на всероссийском турнире по каратэ Новости
Снегири прилетели в город Жизнь
Цветопанорама — уютная мастерская цветов и подарков Реклама
Число преступлений, связанных с наркотиками, выросло почти на треть Новости
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с января на 9-13% Новости
Студентов зеленоградского вуза привлекут к уборке снега — за деньги Новости
Грязь задерживаем, клиентов пропускаем Реклама
Проект благоустройства Чёрного озера повторно обсудят в управе — приглашают всех жителей Новости
Ресторан вьетнамской кухни открылся в 1-м микрорайоне Новости
Московский зоопарк рассказал о состоянии животных, изъятых на выставке в Зеленограде: часть — в тяжелом состоянии Новости
Каток открылся на площади Юности Новости
Персональная выставка Елизаветы Андрияки открылась в зеленоградской художественной школе Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Проект благоустройства Чёрного озера повторно обсудят в управе — приглашают всех жителей Новости
Фонари устанавливают в лесу между 9-м микрорайоном и МИЭТом Новости
Сбалансированное питание под контролем нутрициолога — гораздо доступнее, чем кажется Реклама
Безопасность не для всех: почему МИЭТ и часть предприятий покинули здания, а остальной город даже не получил сигнал Новости
Концерт «Аккордеон. Джаз, мюзет, танго» — 28 ноября Афиша
В Зеленограде открылся современный нейро-логопедический центр — Открытие нового детского нейро-логопедического центра по адресу: корпус 402. Реклама
Помещение для консьержки разобрали в доме 4-го микрорайона Новости
Селезень с поврежденным крылом замерзает на маленьком пруду у корпуса 856 за лесом. Спасатели из Московского зоопарка пока не могут его поймать — возможно, получится у жителей Новости
Сеть лечебно-диагностических медицинских центров «338», «1506», «340» — Болят суставы? Запишитесь к ревматологу! Реклама
На трех дорогах в Зеленограде снижена максимальная скорость Новости
Рюмочная «Мур» открылась в 3-м микрорайоне Новости
МИЭТ и предприятия Южной промзоны эвакуировали Новости
Приём травматолога-ортопеда 1 категории с 19-летним опытом в Зеленограде в клинике лечения и реабилитации спины и суставов «Золотые руки» Реклама
Десять лет платной «новой Ленинградки»: как М-11 изменила движение между Зеленоградом и Москвой и когда тарифы могут снизиться Новости
Необычная станция метро с круглым павильоном: в Москве представили архитектурную концепцию «ЗИЛа» Новости
5 января в Зеленограде пройдет спектакль «Парфюмер» Реклама
Более 400 человек работают в зеленоградской народной дружине. Но нужно ещё больше Новости
Меньше парковок — больше газонов: результат благоустройства в 12-м микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру