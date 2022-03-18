Как выбрать компанию для поверки счетчиков, чтобы не попасть на мошенников

Можно позвонить в «Жилищник» и спросить совета. Можно посоветоваться с соседями, кто уже поверял счетчики. В этом смысле хороши домовые чаты — если они есть.

Можно поискать информацию в интернете, найдется много вариантов. Главное, что следует проверить — имеет ли право конкретная компания (организация, юридическое лицо) заниматься поверкой счетчиков. У неё должна быть аккредитация. Проверить это можно на сайте Росаккредитации poverka.fsa.gov.ru— надо ввести точное название организации или её ИНН. Можно на том же сайте в окне «населенный пункт» написать «Москва» (Зеленограда отдельно там нет) — выпадет несколько десятков вариантов с подтвержденной аккредитацией.

Кроме того, у организации должна быть лицензия для проведения работ по поверке или замене приборов учёта. Обычно такие компании вывешивают лицензию у себя на сайтах. Если нет, это уже плохой признак. Также компания после поверки счетчиков должна внести данные (о проведенной поверке) в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, он же ФГИС «Аршин». Иначе управляющая компания не зарегистрирует поверку счетчика, даже если мастер выдаст какую-то бумагу, — только после появления информации в реестре (согласно ФЗ №496). Этот пункт тоже должен быть четко прописан в рекламе услуги. В том же реестре можно самостоятельно проверить сведения о своих счетчиках и результатах поверки — надо ввести заводской или инвентарный номер.