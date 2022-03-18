Поверка счетчиков холодной и горячей воды — это измерение точности их работы. Её надо делать раз в 4-6 лет. Сроки поверки указаны в коммунальных платежках. Поскольку водосчетчики — зона ответственности жителей, то они сами выбирают, к кому обратиться за этой платной услугой. Предложений в интернете много, но заказывать наобум рискованно — тем более, активно действуют мошенники, убеждающие срочно менять счетчики. Рассказываем, кто работает легально (на нескольких примерах), и как проверить, имеет ли право конкретная компания заниматься поверкой счетчиков.
Поверка счетчика — это проверка его работы без снятия или замены. Это важный момент, потому что множество предложений от компаний начинаются со слов «поверка», а потом выясняется, что речь идет о замене — когда старый счетчик снимают и ставят новый, а это гораздо дороже. Так делает, например, зеленоградская компания «Водоучет» (не путать с «Водоучет Сервис»).
Поверка же проводится на действующем счетчике, его не снимают. Мастер сверяет показания прибора с метрологическим эталоном на предмет погрешности. Если погрешность больше 5%, то выдается заключение об обязательной замене. Если меньше, то счетчик может работать дальше — собственнику выдается документ об этом. Счётчики холодной воды нужно поверять раз в 6 лет, горячей — раз в 4-6 лет. Эти периоды называются межповерочными интервалами.
- Дата написана в ежемесячных платежках (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги
- Срок обозначен в техпаспорте счетчиков. В техпаспорте также указан срок эксплуатации счетчиков — обычно это 10-12 лет. После истечения срока приборы придется менять на новые
- Можно узнать в управляющей компании
- При подаче показаний счетчиков на мос.ру: на шаге 2 в таблице «Показания приборов учета» справа от номера счетчика есть знак «•••», надо нажать на него левой кнопкой мыши.
Можно позвонить в «Жилищник» и спросить совета. Можно посоветоваться с соседями, кто уже поверял счетчики. В этом смысле хороши домовые чаты — если они есть.
Можно поискать информацию в интернете, найдется много вариантов. Главное, что следует проверить — имеет ли право конкретная компания (организация, юридическое лицо) заниматься поверкой счетчиков. У неё должна быть аккредитация. Проверить это можно на сайте Росаккредитации poverka.fsa.gov.ru— надо ввести точное название организации или её ИНН. Можно на том же сайте в окне «населенный пункт» написать «Москва» (Зеленограда отдельно там нет) — выпадет несколько десятков вариантов с подтвержденной аккредитацией.
Кроме того, у организации должна быть лицензия для проведения работ по поверке или замене приборов учёта. Обычно такие компании вывешивают лицензию у себя на сайтах. Если нет, это уже плохой признак. Также компания после поверки счетчиков должна внести данные (о проведенной поверке) в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, он же ФГИС «Аршин». Иначе управляющая компания не зарегистрирует поверку счетчика, даже если мастер выдаст какую-то бумагу, — только после появления информации в реестре (согласно ФЗ №496). Этот пункт тоже должен быть четко прописан в рекламе услуги. В том же реестре можно самостоятельно проверить сведения о своих счетчиках и результатах поверки — надо ввести заводской или инвентарный номер.
В Зеленоград московские компании выезжают, но в каждом случае нужно уточнять, сколько возьмут за выезд. Могут и не брать, только за саму поверку. Цены примерно одинаковые. Вот несколько примеров стоимости поверки одного счетчика (за точность информации ответственны поставщики услуг — эти цены значатся на их сайтах):
- Доступные бытовые услуги (8-495-374-57-21): 800 рублей
- Мосводоканал (8-499-460-66-58): 700 рублей
- Водоучет Сервис (8-965-233-00-88): 800 рублей
- ГК «Контроль» (8-495-594-99-15): 850 рублей
- ГК «Ресурс» (8-499-964-67-64): 800 рублей один счетчик, 1400 — два
Могут предоставлять скидки пенсионерам, льготным категориям жителей, а также на поверку трех счетчиков.
Речь идет о платном договоре технического обслуживания — если его заключили с конкретным собственником (жителем), когда ставили счетчики. Он подразумевает периодический осмотр приборов на предмет исправной работы, осмотр пломб, прочистку фильтров при необходимости, аварийное обслуживание. И скидку на замену прибора. Что касается поверки — бесплатно эта услуга в рамках договора, как правило, не предлагается. Во всяком случае, в Зеленограде мы таких предложений не обнаружили.
Важно, что вы можете выбирать организацию для поверки самостоятельно, независимо от наличия или отсутствия договора техобслуживания.
Пока нет, но планирует приступить осенью. Сейчас «Жилищник» занимается получением аккредитации. Цены, как обещают, будут «конкурентоспособными».