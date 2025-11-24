Посмотрев видео из укрытия МИЭТа после сегодняшней эвакуации, некоторые горожане возмутились увиденным: «Условия недопустимые».
Однако сами студенты были настроены позитивно: «Нормальные условия, всё приемлемо: места хватало, кондиционер включили, вода была».
Состояние укрытий — не дело вкуса: они зафиксированы в правилах и стандартах. Укрытия в административных и промышленных зданиях должны обеспечивать базовые условия для безопасного пребывания людей:
- на одного человека не менее 0,6 кв. м площади и 1,2 куб. м объёма
- два входа, защищённые перекрытия, защита от затопления
- освещение
- приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая стабильный воздухообмен
- в укрытии должно быть чисто и сухо
- система водоснабжения или резервные ёмкости с водой
- санитарные узлы — стационарные либо мобильные
- внутреннее пространство должно быть организовано: устанавливаются места для сидения (стационарные или временные), проходы оставляются свободными.
Если вы сегодня «попали» под эвакуацию, напишите в комментариях ваши впечатления о самом процессе и о месте для укрытия.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Приём травматолога-ортопеда 1 категории с 19-летним опытом в Зеленограде в клинике лечения и реабилитации спины и суставов «Золотые руки» Реклама
Десять лет платной «новой Ленинградки»: как М-11 изменила движение между Зеленоградом и Москвой и когда тарифы могут снизиться Новости
После очередного всплеска жалоб на «вонь с помойки» горожане могут потребовать реакции Собянина Новости
На военно-историческом мастер-классе дети стреляли из игрушечных пистолетов — мнения родителей разделились Новости
Фотозона в стиле советской коммуналки появилась в фудмоле «Станции» — возле SpeakUp Bar, который скоро превратится в бар СССР Новости
Фитнес-клуб DDX и академия тенниса откроются в строящемся спорткомплексе рядом с городским прудом Новости
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама