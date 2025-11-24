Однако сами студенты были настроены позитивно: «Нормальные условия, всё приемлемо: места хватало, кондиционер включили, вода была».

Состояние укрытий — не дело вкуса: они зафиксированы в правилах и стандартах. Укрытия в административных и промышленных зданиях должны обеспечивать базовые условия для безопасного пребывания людей:

на одного человека не менее 0,6 кв. м площади и 1,2 куб. м объёма

два входа, защищённые перекрытия, защита от затопления

освещение

приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая стабильный воздухообмен

в укрытии должно быть чисто и сухо

система водоснабжения или резервные ёмкости с водой

санитарные узлы — стационарные либо мобильные

внутреннее пространство должно быть организовано: устанавливаются места для сидения (стационарные или временные), проходы оставляются свободными.

