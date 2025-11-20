Случай заболевания выявили в районе Щукино 17 ноября. Заболевания обнаружили у домашней кошки — способ заражения не уточняется.

Карантинные меры будут действовать до 17 января 2026 года и охватывают территорию соседних улиц — там запрещены продажа и перемещение животных, а также выставки, ярмарки и другие мероприятия с их участием.

Последнее время карантины по бешенству объявляются в Москве всё реже (этот случай — второй за 2025 год), но терять бдительность нельзя: бешенство смертельно опасно как для животных, так и для людей. Оно передается через укусы или слюну, поражает нервную систему. Без срочной медицинской помощи болезнь практически всегда заканчивается смертью.

Чтобы защитить домашних животных, владельцам рекомендуется ежегодно проводить вакцинацию. В Зеленограде это можно бесплатно сделать по адресу: Сосновая аллея, дом 3, ежедневно с 09:00 до 21:00 или в частных ветеринарных клиниках. Справки по номеру единого контакт-центра госветслужбы +7-495-612-12-12