Стоило только температуре опуститься ниже нуля, стало ясно: коммунальщики встретили зиму не так уверенно, как обещали.
Картина по городу разная: где-то реагент сыпали заранее, где-то его разбрасывали уже по сформировавшейся корке, а кое-где не посыпали вовсе. На отдельных участках уже образовались плотные намерзшие «пласты» льда — не сколотые и не обработанные. Жалуются на скользкие спуски к пешеходным переходам, упав на которых можно оказаться под проезжающей машиной.
Контраст особенно заметен на границе зон ответственности разных организаций или даже отдельных дворников.
В чем причина, непонятно. В конце октября префект Смирнов сообщал о недоборе сезонных рабочих, но обещал решить эту проблему. А по факту получилось привычное: «зима опять застала врасплох», хотя о похолодании предупреждали заранее.
Проблема наглядно видна на Крюковской площади — в проходе между фудмолом «Станция» и ТЦ «Иридиум». Плитка покрыта тонким слоем льда: красиво, но ходить невозможно.
«Люди идут еле-еле, мелкими шажочками, падает чуть ли не каждый третий: дети и взрослые», — передаёт корреспондент «Зеленоград.ру» с этого места.
Лишь после очередного падения сотрудники «Станции» вышли, помогли упавшей женщине подняться и начали засыпать лёд реагентами. Спустя несколько минут то же самое начали делать сотрудники «Иридиума».
"Заметили, что человек упал, помогли подняться, сразу вышли засыпать", — сказал сотрудник «Станции». Почему не сделать это раньше, непонятно. Будто ждали первого упавшего, чтобы признать проблему и начать что-то делать.
