Стоило только температуре опуститься ниже нуля, стало ясно: коммунальщики встретили зиму не так уверенно, как обещали.

Картина по городу разная: где-то реагент сыпали заранее, где-то его разбрасывали уже по сформировавшейся корке, а кое-где не посыпали вовсе. На отдельных участках уже образовались плотные намерзшие «пласты» льда — не сколотые и не обработанные. Жалуются на скользкие спуски к пешеходным переходам, упав на которых можно оказаться под проезжающей машиной.

Контраст особенно заметен на границе зон ответственности разных организаций или даже отдельных дворников.