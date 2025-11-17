Сквозной проезд между Центральным и Московскими проспектами практически готов 17.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Закончить все работы в сквозном проезде в 3-м микрорайоне к 15 ноября обещал подрядчик строительства в присутствии главы управы и жителей. Мы проверили, как выглядит стройка к этому сроку.

Есть въезд и выезд с обеих сторон — с Центрального и Московского проспектов. Дорога расширена, со стороны новостроек «Зеленоград-сити» на проезжей части устроены парковочные места. Доделан тротуар и размечены семь пешеходных переходов.

Основная цель этой затянувшейся стройки — увеличение пропускной способности местной дороги. Долгое время это был тихий тупиковый проезд вдоль «Флейты», а когда построили ЖК, возникла необходимость в сквозном проезде. Предполагалось, что машины будут двигаться по двум полосам, а третью сделают для парковки.

По факту машины (включая грузовики) припаркованы по обеим сторонам проезда. Запрещающие парковку знаки со стороны корпуса 360 не установлены. В итоге разъезжаются фактически по одной полосе, а стоящий транспорт закрывает обзор пешеходам — паркуются вплотную к переходам. Это опасно — с открытием сквозного проезда движение в проезде стало интенсивным.

Возле «зебр» вдоль дороги по проекту должны были сделать «лежачих полицейских». Однако не доделали — их нет на переходах у 3-го и 5-го подъездов «Флейты».

Если дорогу почти доделали, то с прокладкой коммуникаций — камнем преткновения этой стройки — конца пока не видно: безобразные траншеи, которые раскапывают на одних и тех же местах несколько лет, по-прежнему на месте. В ямы легко провалиться: они огорожены лишь формально, заборы покосились или упали. Когда эти работы закончатся и траншеи закопают, неизвестно. Прокладкой инженерных сетей и строительством проезда занимается один подрядчик — «Промтехгрупп». Заказчик стройки — департамент строительства.

Подход к остановке «Товары для дома» выглядит особенно живописно: тротуар перегораживают металлические ограждения и траншеи. Заборы под углом торчат и с другой стороны тротуара. Строительный забор у Центрального проспекта на месте, там по-прежнему видны раскопки и какие-то стройматериалы.

