Настроить их работу должны были «предположительно 1 ноября» — так отвечал гендиректор МТППК. Похоже, его предположение не сбылось.

Для пассажиров это не только неудобно, но и финансово невыгодно: «Приходится в зоне МЦД платить банковской картой, но при этом пропадает экономия и бесплатные пересадки в течение 90 минут, так как не все банки до сих пор настроили нормальную работу своих карт», — пишет пассажир.

Неудобно и сотрудникам вокзала: «В течение дня очень много людей подходят с вопросами, как положить деньги на „Тройку“. Мы, конечно, объясняем, подсказываем. Можно обратиться в кассу, пока систему не починили», — рассказал контролёр.

Пополнить карту «Тройка» можно также в киосках «Пресса» или через разнообразные мобильные приложения, но после этого нужно записать пополнение при помощи телефона или на турникетах в автобусе.

Сейчас на вокзал привезли новые терминалы. Пока они стоят нераспакованные, и сотрудники вокзала не говорят, когда и где их поставят. Возможно, проблема с «Тройками» решится с установкой новых терминалов. Но это не точно.