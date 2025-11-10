В воскресенье среди тракторов и рабочих, которые спешно доделывают сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами, появились автобусы и палатки киношников.

Что именно снимали, неизвестно. Участники съёмочной группы говорили только, что сериал. Возможно, это было кино про будни дорожных строителей — тогда фактура вокруг идеальная.

Выбор натуры — дело киношников, а вот разрешение на съёмки дают чиновники. Съёмочные группы подают заявки через Москино, там должны «согласовать объект с собственником». В данном случае это городская администрация, которая разрешила вести съемки фактически среди стройки, перекрывая проход по тротуару и обзор пешеходам при переходе дороги.

Жители узнают об этом, только выйдя на улицу. Некоторые были недовольны: «Только этого нам для полного счастья не хватало».

Иногда снимают без согласования с жителями и прямо в доме — во «Флейте», которая полюбилась кинодеятелям. При этом ограничивая выход из подъезда, проход по собственному двору и запирая машины своими фургонами. И упаси боже помешать творческому процессу.

Все работы в сквозном проезде обещали закончить 15 ноября.