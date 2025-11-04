В программе:
— косплей-конкурс: можно прийти в образе любимого персонажа и побороться за призы
— игра «Якудза»: адаптированная версия «Мафии» в японском стиле
— мастер-классы: участники создадут собственного персонажа, сделают авторские значки и объемные 3D-открытки
— японская стратегическая игра «Туми Иши»
— беспроигрышная лотерея
Аниме-вечеринка пройдет в субботу, 29 ноября.
Запланировано два мероприятия подряд — с 12:00 до 15:00 и с 16:00 до 19:00.
Место проведения — творческое бюро «Зеленая груша» (корпус 606).
Билеты — 300 рублей, доступны на сайте: dkzelenograd.ru
