В программе:

— косплей-конкурс: можно прийти в образе любимого персонажа и побороться за призы

— игра «Якудза»: адаптированная версия «Мафии» в японском стиле

— мастер-классы: участники создадут собственного персонажа, сделают авторские значки и объемные 3D-открытки

— японская стратегическая игра «Туми Иши»

— беспроигрышная лотерея

Аниме-вечеринка пройдет в субботу, 29 ноября.

Запланировано два мероприятия подряд — с 12:00 до 15:00 и с 16:00 до 19:00.

Место проведения — творческое бюро «Зеленая груша» (корпус 606).

Билеты — 300 рублей, доступны на сайте: dkzelenograd.ru