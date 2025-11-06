Сегодня с раннего утра нет горячей воды и тепла в 15-ти корпусах третьего микрорайона. У жителей массово потекли трубы в санузлах, а у некоторых и батареи отопления. В «Жилищнике» говорят, что воды и тепла не будет до полуночи, но с большой вероятностью отключат и завтра.

Проводятся работы на магистральных сетях в 3-м микрорайоне, их планируется провести в два этапа — 6 и 7 ноября в дневное время, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе МОЭК. Горячая вода подается «по резервной схеме». В компании отметили, что готовы оказать содействие «Жилищнику» в поставке тепла и ГВС в дома «с приемлемыми параметрами». Работы нужны для повышения надежности теплоснабжения зимой.

Жители массово оставляют заявки в единой диспетчерской — не только по факту отсутствия горячей воды и тепла, но и жалобы на текущие полотенцесушители и стояки водоснабжения. Об отключении их никто не предупреждал, объявления на подъездах и в чате «Жилищника» появились уже сегодня. В управляющей компании отвечают, что работы ведет МОЭК, по упомянутой резервной схеме горячая вода и отопление подается в корпуса 343, 337, 338А, 338Б, 339А, 339Б, 340, 360, 360А, 354, 341, 354А, 355, 353А, 353.

В одном из домовых чатов жительница, со слов пришедшего по вызову сантехника, сообщила, что ночью горячее водоснабжение отключали во всём третьем микрорайоне. А потом подали под более высоким давлением — из-за этого и потекли трубы. Сантехника на все заявки не хватает, делятся жители, его ждут с утра.