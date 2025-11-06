Из-за реконструкции магистральной теплосети массово выключили горячую воду в 3-м микрорайоне 06.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Сегодня с раннего утра нет горячей воды и тепла в 15-ти корпусах третьего микрорайона. У жителей массово потекли трубы в санузлах, а у некоторых и батареи отопления. В «Жилищнике» говорят, что воды и тепла не будет до полуночи, но с большой вероятностью отключат и завтра.

Проводятся работы на магистральных сетях в 3-м микрорайоне, их планируется провести в два этапа — 6 и 7 ноября в дневное время, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе МОЭК. Горячая вода подается «по резервной схеме». В компании отметили, что готовы оказать содействие «Жилищнику» в поставке тепла и ГВС в дома «с приемлемыми параметрами». Работы нужны для повышения надежности теплоснабжения зимой.

Жители массово оставляют заявки в единой диспетчерской — не только по факту отсутствия горячей воды и тепла, но и жалобы на текущие полотенцесушители и стояки водоснабжения. Об отключении их никто не предупреждал, объявления на подъездах и в чате «Жилищника» появились уже сегодня. В управляющей компании отвечают, что работы ведет МОЭК, по упомянутой резервной схеме горячая вода и отопление подается в корпуса 343, 337, 338А, 338Б, 339А, 339Б, 340, 360, 360А, 354, 341, 354А, 355, 353А, 353.

В одном из домовых чатов жительница, со слов пришедшего по вызову сантехника, сообщила, что ночью горячее водоснабжение отключали во всём третьем микрорайоне. А потом подали под более высоким давлением — из-за этого и потекли трубы. Сантехника на все заявки не хватает, делятся жители, его ждут с утра.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жкх, микрорайон 3, отопление, горячая вода, ГБУ "Жилищник Зеленоград"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру